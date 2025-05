Wake Up Conference 2025, llega al Coliseo MedPlus

Los próximos 3 y 4 de octubre, el Coliseo MedPlus abrirá sus puertas para recibir a más de 8.000 asistentes provenientes de toda Latinoamérica en el marco del Wake Up Conference 2025, un evento de alto impacto en liderazgo, negocios y desarrollo personal.

Este año, Wake Up Conference tendrá como invitado estelar al reconocido estratega global Tony Robbins, autor de múltiples bestsellers del New York Times y considerado la autoridad número uno en liderazgo, empoderamiento y negocios a nivel mundial. Su participación marca un hito para la región, pues se trata de su regreso a Sudamérica después de 25 años.

“Sin duda, es una oportunidad única para emprendedores, empresarios y profesionales que buscan acelerar su crecimiento personal y profesional con estrategias de alto impacto; desde hace 25 años, Tony Robbins no venía a Sudamérica y gracias a Wake Up Conferences es posible vivir esta gran experiencia”, afirmó Jorge Loza, CEO fundador de Wake Up Conferences.