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Regresa el Festival del terror de Salitre Mágico con 6 casas del terror y el payaso Lenny

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Regresa el Festival del terror de Salitre Mágico con 6 casas del terror y el payaso Lenny

El Festival del Terror de Salitre Mágico llega a su undécima edición con Blood Horror, una nueva casa inspirada en el cine de terror, y Lenny, un personaje que llevaba años dentro del evento y que ahora sale a encontrarse con los visitantes.

Alejandra
Alejandra Betancourt
 octubre 9, 2026

Lenny llevaba 11 años en el Festival del Terror de Salitre Mágico, pero hasta ahora no había ocupado un lugar visible ante el público. En 2026, el personaje sale a escena y asume el papel de anfitrión de la temporada, con apariciones en diferentes espacios del parque. Así lo explicó Diana Zambrano, directora de Marketing de Salitre Mágico durante la apertura del evento, que este año se desarrolla bajo el lema «Cruza tus límites».

El festival se realiza entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre, en 14 fechas seleccionadas. Las jornadas van de 6:00 p. m. a 1:00 a. m., con programación los viernes y sábados, además de algunas fechas adicionales durante la semana de receso y el puente festivo de noviembre. La programación oficial incluye el 7, 8 y 11 de octubre, así como el 1 de noviembre, entre otras fechas

La edición de 2026 cuenta con seis casas del terror: Horror Factory, Blood Horror, Infestation Z, Masacre en el Granero y Tierra Carnívora; la sexta casa es el clásico Castillo del terror. El pasaporte general al festival permite ingresar una vez a cada casa y acceder a las atracciones de alto impacto incluidas. También hay alternativas con Fast Pass para reducir los tiempos de espera en los recorridos y las atracciones participantes.

Entre las opciones especiales está la Experiencia VIP Platinum, que incorpora el Tour RIP, con acceso preferencial a las casas y a la montaña rusa Drakko, además de una zona VIP con comidas rápidas, snacks y bebidas no alcohólicas durante un periodo limitado. También existe una experiencia VIP Gold y un pasaporte diseñado para quienes quieren asistir durante dos noches.

Entradas, precios y restricciones de edad

Durante la entrevista, la directora de marketing señaló que las entradas se ofrecen desde $74.900, además de encontrar también experiencias prémium con recorridos de cerca de tres horas, acceso a atracciones y una carpa VIP con comidas y bebidas ilimitadas durante una hora.

Los precios dependen de la fecha y del tipo de pasaporte. La tarifa publicada en la página oficial para el pasaporte general en precio pleno es de $109.900, mientras que las experiencias VIP y los productos con Fast Pass tienen valores superiores. Es importante consultar la boletería oficial antes de comprar, pues las tarifas promocionales cambian según la etapa de venta.

El ingreso está permitido desde los 13 años. Los asistentes de 13 a 15 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable que también tenga pasaporte, y los menores de 18 años deben presentar su documento de identidad. La taquilla para el ingreso y la redención de pasaportes cierra a las 10:00 p. m., aunque el evento continúa hasta la 1:00 a. m.

Un público que combina adolescentes y turistas

La estrategia del festival busca llegar a públicos diversos. De acuerdo con Zambrano, entre sus visitantes están las familias con hijos adolescentes y los turistas que llegan a Bogotá durante la semana de receso.

Con Lenny como anfitrión y Blood Horror como nuevo recorrido, el Festival del Terror suma personajes y escenarios a una propuesta que combina casas temáticas, atracciones mecánicas y experiencias de acceso diferenciado.

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