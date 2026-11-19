Las reglas del concurso le dan la mitad del puntaje de cada caso a la forma en que la marca ejecuta su estrategia, y el criterio explica buena parte de una lista de ganadores que encabezó Bre-B y en la que el sector financiero se llevó tres de los ocho premios.

En febrero de 2026, Grupo Valora y P&M presentaron los Best Branding Awards en Colombia ante 22 líderes de agencias de branding, agencias creativas, medios y consultoras, con la premisa de que el branding aporta valor a largo plazo a las marcas. El concurso, creado en Chile y presente también en México, Ecuador y Perú, califica cada caso con tres criterios:

Desafío (25 %): el contexto del mercado, los retos y los objetivos que dieron origen al proyecto.

el contexto del mercado, los retos y los objetivos que dieron origen al proyecto. Solución (50 %): la idea central de la estrategia y la forma en que la marca la llevó a su identidad, su experiencia y su ejecución.

la idea central de la estrategia y la forma en que la marca la llevó a su identidad, su experiencia y su ejecución. Impacto (25 %): evidencia verificable, con fechas y fuentes, de los efectos en percepción, posicionamiento, experiencia o cultura interna.

La primera edición colombiana entregó sus premios el 18 de noviembre, y el peso de la solución, la mitad del puntaje, convierte la lista de ganadores en una muestra de cómo las empresas que operan en el país llevan su estrategia de marca a la práctica. Tres marcos de referencia de la disciplina permiten leer la muestra con más precisión: los activos distintivos que estudia Jenni Romaniuk en el Ehrenberg-Bass Institute, el espectro de arquitectura de marca que David Aaker y Erich Joachimsthaler propusieron en 2000 y la distinción de Les Binet y Peter Field entre construcción de marca y activación de ventas.

Lo que revelan los ganadores

Romaniuk define los activos distintivos como los elementos, distintos del nombre, que activan el recuerdo de una marca en la mente de los compradores, y propone medirlos por su fama, es decir, la proporción de personas que los asocian con la marca, y por su unicidad, o la capacidad de evocar solo a la marca y no a sus competidores. Bre-B, el caso de FutureBrand Colombia para el Banco de la República que obtuvo el Best of the Year, resolvió una versión exigente del problema, porque su sello aparece dentro de las aplicaciones de bancos, billeteras y cooperativas que compiten entre sí, cada una con su propia identidad, y debe resultar reconocible para cualquier usuario sin importar la entidad. El sistema sumó 36,1 millones de clientes en su primer año de operación.

El antecedente regional más cercano está en Brasil, donde el Banco Central presentó en 2020 la marca Pix con el argumento de que su identidad visual facilitaría el entendimiento y la adopción del sistema de pagos instantáneos. En junio de 2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil le otorgó a Pix el estatus de marca de alto renome, la máxima protección jurídica que ofrece el país. En Colombia, el Banco de la República defendió a Bre-B ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que en agosto de 2026 negó el registro de "Rebreve by Bancoomeva" por riesgo de confusión. En los dos países, la marca de una infraestructura pública funciona como un activo que el banco central protege con el mismo cuidado que una empresa privada.

Aaker y Joachimsthaler describen la arquitectura de marca como la estructura que define el rol de cada marca dentro de un portafolio y la relación entre ellas, en un espectro que va de la casa de marcas, con nombres independientes, a la marca monolítica, en la que una marca madre domina la decisión de compra. DAVIbank, ganador en Rebranding con TXT Comunicaciones, ocupa un punto intermedio del espectro, porque su nombre toma el prefijo de Davivienda y aprovecha parte de su reputación mientras la entidad opera como un banco separado dentro de Davivienda Group. La marca reemplazó en diciembre de 2025 a Scotiabank Colpatria, con casi 70 años en el país, en un tipo de transición que concentra riesgos conocidos, ya que investigaciones de McKinsey sobre integración posfusión estiman que cerca del 70 % de las fusiones no alcanza las sinergias de ingresos esperadas, en parte por la salida de clientes durante el proceso.

Nu Colombia, cuyo equipo interno ganó en Estrategia de Marca B2C con el caso de sus cinco años en el país, representa el otro extremo del sector financiero, el de una marca nueva que compite con entidades de varias décadas. La compañía llegó en 2021 con una tarjeta de crédito como único producto, hoy atiende a cerca del 15 % de los adultos colombianos y fue la primera tarjeta de crédito de cerca de un millón de personas. Sus clientes bautizaron la tarjeta como "La Moradita", un ejemplo de cómo un color se convierte en activo distintivo cuando alcanza fama y unicidad. Con Bre-B y DAVIbank, el sector financiero suma tres de los ocho premios, una proporción coherente con una categoría donde los productos tienden a parecerse y la marca sostiene la confianza del cliente.

Alpina, fundada en 1945, obtuvo dos premios, en Arquitectura de Marca con Panorama Branding y en Identidad Visual con TBWA Colombia. Durante décadas, la compañía aplicó una sola marca a todos sus productos, en un modelo cercano a la marca monolítica que describe Aaker, y en una renovación anterior de su identidad los consumidores consultados señalaron tres elementos como los que la diferencian, el medallón, el Matterhorn y la letra pegada. Los dos premios de 2026 apuntan a la misma tarea, la de ordenar un portafolio amplio y actualizar su lenguaje gráfico sin perder los activos que el público ya reconoce.

Siigo, compañía de software contable y administrativo fundada en 1988, ganó en Estrategia de Marca B2B con Woods & Trees desde una posición particular, como primer proveedor autorizado por la Dian para facturación electrónica en Colombia y con una red de más de 7.000 distribuidores en seis mercados, un modelo en el que la marca llega al cliente a través de contadores y aliados. El caso suma interés porque buena parte de la evidencia sobre construcción de marca, incluido el trabajo de Binet y Field, proviene de categorías de consumo masivo, y el B2B cuenta con menos casos documentados.

Binet y Field, a partir del análisis de cerca de mil campañas de la base de datos de efectividad del IPA, distinguen entre la construcción de marca, que produce los mayores retornos en el largo plazo, y la activación de ventas, que genera resultados inmediatos con efectos que se diluyen pronto, y advierten que los efectos de largo plazo no equivalen a una suma de efectos de corto plazo. En el terreno de la experiencia, donde las dos lógicas se cruzan, Domino's ganó en Activaciones con un caso de McCann Colombia, y Grupo Argos ganó en Branding con impacto social con un proyecto que reemplazó el agua que sirve de contrapeso a las tarimas del Festival Estéreo Picnic por cemento y arena, materiales que luego destinó a una obra social. Argos y Nu Colombia fueron las únicas organizaciones que llegaron a la final con casos desarrollados por sus propios equipos, y ambas ganaron, un resultado que indica que la gestión de marca también se construye desde las áreas internas de las compañías.

La lista deja cuatro subcategorías sin ganador, ya que Extensión de Marca quedó desierta y Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro, Branding Interno y Branding adaptado al mercado local no tuvieron finalistas. Como el concurso dedica una cuarta parte del puntaje a la evidencia verificable de impacto, la medición de resultados aparece como una condición para que la marca interna, la del tercer sector y la adaptación local de marcas globales compitan en próximas ediciones.

Los ganadores de la primera edición sitúan el branding en decisiones de infraestructura, de integración corporativa y de gestión de portafolio, y comparten una disciplina que Romaniuk, Aaker y Binet y Field describen desde ángulos distintos, la de sostener en el tiempo los activos que el público reconoce y alinear cada punto de contacto con la estrategia. Al darle la mitad del puntaje a la solución, el concurso premia la consistencia y conecta con la premisa del lanzamiento, porque el valor de largo plazo de una marca depende de la coherencia con la que se ejecuta año tras año.