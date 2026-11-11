M·A·C Colombia se suma al 11.11 con descuentos en productos de labios y ojos

La marca de The Estée Lauder Companies ofrece hoy una promoción 2x1 en cuatro referencias de su portafolio, entre ellas una máscara de pestañas y tres labiales.

El 11 de noviembre nació en China como el Día de los Solteros, y Alibaba lo convirtió en la jornada de compras en línea más grande del mundo. Marcas y comercios de América Latina adoptaron la fecha como el arranque de la temporada comercial que continúa con Black Friday y cierra en Navidad, y la categoría de belleza figura entre las que más la aprovechan.

M·A·C Colombia participa este año con descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas y un 2x1 en estos productos:

M·A·CStack Elevated Mascara

Squirt

Locked Kiss Lipstick

Lipglass Blow

La máscara apunta al volumen y la definición de las pestañas, mientras las otras tres referencias aportan color, brillo y distintos acabados. La pieza gráfica de la campaña pone el número de la fecha en primer plano: un “11.11” en rojo de gran formato sobre fondo rosado, con cinco productos en fila que van del polvo compacto y el rubor a la máscara y los labiales.

La compañía enmarca su participación en la idea de individualidad que acompaña al Día de los Solteros, y presenta el maquillaje como una forma de expresión personal que va de los looks naturales a la experimentación con colores y texturas.

Ese mensaje retoma el sentido original de la fecha, pensada para darse un gusto propio, y lo traslada a una promoción que concentra el 2x1 en pestañas y labios, dos categorías de compra frecuente en las que el consumidor suele probar tonos y acabados nuevos.