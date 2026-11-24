Iniciaron concentrando su operación en servicios BTL como volanteo, publicidad móvil, vallas, entrega de material promocional y activaciones de marca. Sin embargo, ante las necesidades de sus clientes comenzaron a incorporar otras herramientas y hoy están en más de 22 departamentos.

Tener las herramientas al alcance y buscar constantemente nuevas formas de innovar hacen parte de la propuesta de Bagú Media, una agencia de publicidad que integra servicios ATL, BTL, impresión y digital. A partir de esta oferta, la compañía ha desarrollado proyectos para diferentes sectores, entre ellos centros comerciales, sector educativo, tecnológico, construcción, inmobiliario, alimentos y retail.

La agencia busca salir de los esquemas tradicionales a partir del objetivo de identificar oportunidades de mejora para cada cliente. Para ello, trabaja en la transformación de sus servicios y en la incorporación de nuevas capacidades que le permitan responder a las necesidades de cada proyecto, desde la creatividad y la planeación hasta la producción y ejecución de las campañas. ‘’Cuando voy a las reuniones por primera vez para cerrar algún negocio, les digo: «Eventos hay muchos». Nadie le puede prometer la perfección. Nosotros ofrecemos soluciones. Puede haber eventualidades, pero la solución es inmediata. Tenemos capacidad de reacción para brindar toda la ayuda necesaria en los eventos. Y eso es lo que nos hace diferentes’’ enfatiza Wilmar Baena, gerente general de Bagú Media.

Por otro lado, la publicidad móvil, eventos, medios, impresión, rotulación y soluciones digitales hacen parte de las opciones que ofrece a sus clientes para encontrar el enfoque adecuado y responder de manera creativa y actual a las necesidades de los usuarios, y con las que la agencia se presenta a la industria, ‘’Hacemos trabajo de campo y también analizamos cómo funciona la publicidad en otros países, como Argentina y Japón, para identificar cómo podemos adaptar esas experiencias a nuestra cultura y sacarles provecho, con el objetivo de posicionarnos entre las agencias más destacadas del país’’, finaliza Baena.

Además, esta filosofía de trabajo está acompañada por un equipo que, más allá de sus funciones, se reconoce como una familia. Para la agencia, esta unión y sentido de pertenencia también se reflejan en la manera de atender a sus clientes, construir propuestas y responder a las necesidades de las marcas. “Algo que nos llena de orgullo es que somos una familia. Cada vez que llega una entrevista o un futuro empleado, le decimos: ‘Somos una familia’. A raíz de eso, hay un sentido de pertenencia de nuestro personal (...) La clave del éxito principalmente y para nosotros es Dios”, destacó Anyela Gutiérrez, gerente comercial de Bagú Media.

El crecimiento de los próximos años

En la actualidad, entender las necesidades de las marcas y del mercado para acompañar sus objetivos representa un reto. Frente a esto, Bagú Media cuenta con un portafolio robusto, más de ocho años de trayectoria y presencia en 25 departamentos.

Año tras año, la agencia ha sumado nuevos clientes, herramientas y retos. Cada etapa representa una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, así como de ampliar su portafolio, incorporar servicios innovadores y propuestas que sigan aportando a su operación, ‘’Queremos que nos reconozcan por la innovación. Yo creo en eso. Le apunto, a que, en un plazo de 3 a 5 años, seamos reconocidos por ser innovadores. Puede que nos copien, porque eso suele pasar cuando uno saca algo innovador’’ agrega, el gerente general de Bagú Media.

Además, durante la entrevista con P&M, hablaron que otro de sus objetivos primordiales y clave es avanzar en su internacionalización. La empresa está explorando oportunidades en Panamá y Perú, además de revisar posibilidades de expansión en Argentina, ‘’Vamos a abrir espacios en otros países, porque el colombiano tiene un atributo magnífico y es que sabemos vender, somos creativos. (...) Crear campañas en otro país y entender otra cultura es difícil, pero con la magia y la alegría del colombiano y de Bagú Media, lo vamos a lograr. Nuestro objetivo es la internacionalización’’, agrega Gutiérrez.

Para conocer mas sobre Bagú Media visite la web: https://bagumedios.com/

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