Shakira, Amazon y Laboratoria se unen para formar a un millón de latinoamericanas en inteligencia artificial

El programa AWS Entrena Latinas arranca en Colombia con cursos gratuitos de computación en la nube e IA dirigidos a estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos.

La Fundación Pies Descalzos, que lidera Shakira, cerró una alianza con Amazon Music, Amazon Web Services (AWS) y Laboratoria para poner en marcha AWS Entrena Latinas, un programa de formación tecnológica para mujeres de América Latina que se propone llegar a un millón de participantes en 2028. La iniciativa ofrecerá cursos gratuitos de computación en la nube e inteligencia artificial, y su primera fase se desarrollará en Colombia con estudiantes y madres de las comunidades que atiende la fundación de la artista.

El punto de partida del proyecto es la brecha de género en el empleo tecnológico. Según las cifras que manejan las organizaciones aliadas, las mujeres ocupan hoy cerca del 26 % de los cargos del sector, y la apuesta es aportar para que esa participación llegue al 50 %.

Una alianza con roles distintos

Cada socio aporta un componente diferente al programa. AWS pone el contenido técnico y las certificaciones oficiales en IA que recibirán quienes terminen los módulos; Laboratoria, organización especializada en formar mujeres para trabajar en tecnología, suma su experiencia en procesos de capacitación y empleabilidad; y la Fundación Pies Descalzos facilita el acceso a la población que participará en la etapa inicial. Amazon Music, por su parte, conecta la iniciativa con la industria musical, uno de los campos en los que las participantes podrán aplicar lo aprendido.

Patricia Sierra, directora de la fundación, explicó a Forbes Colombia que la organización parte de la convicción de que “la educación tiene el poder de abrir puertas”. Sierra añadió que con esta alianza buscan acercar a más mujeres y niñas a los conocimientos y herramientas que hoy definen las oportunidades laborales.

De la certificación al mercado laboral

Las credenciales emitidas por AWS son el eje del programa en términos de empleabilidad, ya que buscan facilitar la entrada de las participantes a áreas de desarrollo tecnológico y a la industria de la música. Para la compañía, el modelo también funciona como semillero de talento formado en sus propias herramientas, en un momento en el que la demanda de perfiles con conocimientos en nube e IA crece en toda la región.

El lugar de la marca en el propósito

Desde la perspectiva del mercadeo, el caso muestra cómo Amazon vincula dos de sus negocios, el de servicios en la nube y el de streaming musical, a una causa social asociada a una de las artistas latinas con mayor alcance global. La presencia de Shakira le da visibilidad masiva a un programa técnico que, de otra forma, circularía sobre todo en audiencias especializadas, mientras que la fundación gana capacidad de escala y respaldo corporativo para su trabajo educativo. El reto para las marcas involucradas estará en los resultados: la meta de un millón de mujeres formadas y su vinculación efectiva al empleo serán la medida con la que el mercado evalúe la iniciativa en los próximos dos años.