Making Science refuerza su apuesta por América Latina con la incorporación de Deb Slabodsky como Growth & Sales LATAM Director

Con esta contratación, la compañía consolida su posición en la región con una propuesta de liderazgo digital que conecta tecnología, datos y resultados de negocio.

Making Science, compañía global especializada en aceleración digital y soluciones de marketing basadas en IA, ha incorporado a Deb Slabodsky como Growth & Sales LATAM Director. Desde Argentina, Slabodsky liderará la estrategia de crecimiento, ventas, datos e inteligencia artificial de la compañía en Latinoamérica. Llega desde Google, donde en 12 años ocupó puestos en ventas, producto y estrategia, el último como Head of Product & Strategy, al frente de transformación digital, medición, datos, analítica y privacidad.

Presente en la región desde 2019, Making Science cuenta con oficinas en México, Colombia, Brasil y Argentina. Su llegada coincide con un mercado en plena transformación: según el informe Latin America Ad Spending Forecast 2026 de EMARKETER, lo digital concentrará el 66% de la inversión publicitaria en Latinoamérica en 2030.

En Google, Slabodsky fue también Head of Brand Solutions para Latinoamérica de habla hispana. Es profesora de la Diplomatura en Data Governance & Privacy de la Universidad Austral y figura entre las Top 50 Female Leaders del programa SW50 de la LSE. Trabajará junto a Diana Patricia Chaves Sánchez, Country Manager & Head of Regional Delivery, y el equipo de LATAM.

«Hemos construido una operación sólida en cuatro mercados latinoamericanos. El siguiente paso es crecer con las marcas que buscan unir tecnología, datos e inteligencia artificial, y Deb aporta la visión y la experiencia para hacerlo», afirma Diana Patricia Chaves Sánchez.

Por su parte, Deb Slabodsky señala: «Durante años, el reto de las marcas latinoamericanas fue llegar a lo digital. Hoy es otro: saber qué funciona. Con la inteligencia artificial tomando cada vez más decisiones de inversión, quien no controle sus datos dejará de entender su propio negocio».

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