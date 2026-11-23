Conoce las novedades de esta edición, que por primera vez incluye la Contribución TOP10 para las postulaciones de empresas.

Agencias, marcas, anunciantes y profesionales del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en Colombia pueden postular sus casos y candidatos a la edición 2026 del TOP10 P&M, el reconocimiento con el que Revista P&M destaca desde hace más de diez años a quienes impulsan la industria en el país.

Este año el certamen conserva su modelo de selección a cargo del equipo editorial y, como novedad, establece la Contribución TOP10 (Costo de Postulación) para las postulaciones de empresas.

La Contribución TOP10 (Costo de Postulación)

Para la edición 2026, P&M creó la Contribución TOP10 (Costo de Postulación), que consiste en un pago de $399.000 más IVA por cada caso que inscriban agencias, marcas y anunciantes. Hasta la edición anterior, la revista recibía sin costo las postulaciones de la industria, y con esta contribución busca sostener el esfuerzo operativo, tecnológico y editorial que le implica organizar el reconocimiento como medio independiente.

P&M destina esos recursos a la operación del certamen, a la investigación periodística que soporta la selección de nominados y a los estándares técnicos y de auditoría del proceso, de modo que las agencias y marcas que postulan sus casos contribuyen a sostener el espacio en el que la industria se evalúa, se da a conocer y celebra sus logros.

La contribución solo aplica a los casos que agencias, marcas y anunciantes postulen en las siguientes 11 categorías y menciones:

Marca del Año

Agencia del Año

Agencia de Medios

Campaña del Año

Acción de Promo & Activación

Estrategia Digital

Branded Content

Acción de Marca con Propósito

Uso de Medios / Creatividad e Innovación

Acción de Brand PR

Marketing de Influenciadores y Creadores de Contenido

Las postulaciones a Líder de Agencia, Líder de Mercadeo, Profesor del Año y Generación P&M siguen siendo gratuitas, para que las personas puedan participar sin barreras económicas ni corporativas.

Con el pago, cada caso entra al proceso de análisis del equipo periodístico y curatorial de P&M, que lo evalúa en detalle. La nominación depende del mérito, la innovación y los resultados que encuentre la investigación editorial, por lo que la contribución no garantiza un lugar entre los finalistas ni da ventaja durante la evaluación.

Para inscribir un caso, cada empresa, agencia o persona debe diligenciar el formulario completo en el portal de P&M y aceptar los términos y condiciones del certamen. Al terminar la inscripción, una asesora de P&M contactará al postulante para acompañarlo en el registro y el pago, y la postulación queda confirmada cuando P&M verifica ese pago.

Un reconocimiento con curaduría editorial

En el TOP10 P&M, el equipo editorial de la revista está a cargo de la preselección de nominados, con base en el seguimiento que sus periodistas hacen durante todo el año a las campañas, los lanzamientos y los movimientos de agencias y anunciantes en Colombia, y en el análisis de las postulaciones que recibe el certamen. Mientras otros festivales del sector delegan esta etapa en jurados externos, en el TOP10 el equipo periodístico de P&M verifica directamente con agencias y anunciantes las cifras de cada caso y define entre cinco y siete nominados por categoría.

Para elegirlos evalúa la efectividad demostrable en resultados de negocio o de comunicación, la creatividad en el concepto y la producción, la responsabilidad social y ambiental, la innovación en formatos o estrategias y el liderazgo en el mercado local.

El certamen se desarrolla en cuatro fases, que van de la convocatoria abierta a la gala de premiación en vivo.

En la convocatoria, agencias, anunciantes y empresas registran sus casos en el formulario electrónico del portal de Revista P&M, con la información técnica y los soportes en enlaces de almacenamiento.

En la curaduría editorial, el equipo de P&M cruza su seguimiento periodístico con el análisis de las postulaciones, verifica cifras y datos con anunciantes y agencias y define a los nominados.

En la votación, la Comunidad Informada de P&M , conformada por los suscriptores activos y los asistentes registrados a eventos y paneles de la revista al cierre del año anterior, elige a los ganadores en la plataforma digital de P&M con un voto por usuario en cada categoría, y KPMG Advisory Services audita la recopilación, el procesamiento y el cómputo de los votos.

, conformada por los suscriptores activos y los asistentes registrados a eventos y paneles de la revista al cierre del año anterior, elige a los ganadores en la plataforma digital de P&M con un voto por usuario en cada categoría, y En la gala, P&M entrega los reconocimientos en una ceremonia presencial a la que cada nominado asiste con dos cupos de cortesía.

P&M puede pedir a agencias y anunciantes, en cualquier etapa del certamen, la verificación de cifras, métricas o autorizaciones del cliente, y descalifica de inmediato los casos que presenten datos falsos.

Quince reconocimientos en cuatro bloques

El TOP10 P&M 2026 entregará 15 reconocimientos, repartidos en 10 categorías principales y 5 menciones especiales, que agrupan las disciplinas del sector en cuatro bloques:

Empresas: Marca del Año, Agencia del Año y Agencia de Medios.

Talentos: Líder de Agencia y Líder de Mercadeo.

Acciones: Campaña del Año, Acción de Promo & Activación, Estrategia Digital, Branded Content y Acción de Marca con Propósito.

Menciones especiales: Uso de Medios / Creatividad e Innovación, Acción de Brand PR, Marketing de Influenciadores y Creadores de Contenido, Profesor del Año y Generación P&M.

Agencia del Año reconoce a agencias creativas, de promo y activación y de relaciones públicas, mientras que Líder de Agencia distingue a presidentes y vicepresidentes creativos, de planeación y de cuentas de agencias y consultoras. Branded Content premia narrativas y formatos que van más allá de la publicidad tradicional, como series web, música, podcasts y juegos, y Acción de Marca con Propósito destaca iniciativas orientadas a generar un impacto positivo en la sociedad, la cultura o el planeta.

Entre las menciones, Uso de Medios / Creatividad e Innovación reconoce ejecuciones que usan los medios de forma original o responden a hechos de interés público, y Marketing de Influenciadores y Creadores de Contenido valora las acciones en las que las marcas trabajan con creadores para interactuar con sus comunidades. En las menciones dirigidas a la academia, Profesor del Año destaca a docentes de pregrado o posgrado en mercadeo, publicidad o comunicación con al menos cinco años de trayectoria, y Generación P&M reconoce a estudiantes de últimos semestres o recién graduados con promedios sobresalientes e iniciativas de liderazgo.

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción se puede resolver contactando a Mónica Idárraga en suscripciones@revistapym.com.co y en el +57 320 419 6575.

Consulta aquí los Términos y condiciones del TOP10 P&M 2026.