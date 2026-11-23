En algún momento de la evolución de las relaciones públicas empezamos a confundir dos cosas muy distintas: tener algo que comunicar y tener algo que realmente merezca ser noticia.

Hoy parece que todo tiene que convertirse en un comunicado, una entrevista, una convocatoria o una publicación en medios. El aniversario de una compañía, el lanzamiento de un nuevo producto, una alianza comercial, un nombramiento o cualquier movimiento corporativo parece tener el mismo destino: llegar a la bandeja de entrada de un periodista con la expectativa de convertirse en noticia.

Pero ¿en qué momento empezamos a asumir que todo lo que es importante para una marca también es relevante para una audiencia?

La pregunta no es menor, especialmente si miramos lo que está pasando al otro lado de la relación. De acuerdo con el 2025 State of the Media Report de Cision, el 50 % de los periodistas recibe más de 50 propuestas de relaciones públicas cada semana. A esto se suma que, según el estudio State of Journalism 2025 de Muck Rack, el 86 % de los periodistas ignora propuestas que no corresponden a su área de cobertura.

Pensemos por un momento en lo que significan estas cifras: decenas de propuestas semanales compitiendo por la atención de periodistas que tienen agendas editoriales, audiencias que atender, historias que investigar y tiempos limitados. Su trabajo no consiste en encontrar espacio para cada anuncio corporativo que llega a su correo. Sin embargo, desde las agencias y los equipos de comunicación seguimos alimentando esa dinámica, muchas veces con la presión de cumplir indicadores de publicaciones, demostrar gestión o responder a la necesidad de visibilidad de un cliente.

Y aquí hay una responsabilidad que vale la pena reconocer: no siempre estamos haciendo el ejercicio suficiente de preguntarnos si lo que queremos comunicar tiene un verdadero valor informativo.

En ocasiones, la presión por generar resultados nos lleva a buscar una noticia donde apenas existe un anuncio. Intentamos encontrar titulares atractivos, construir enfoques, identificar oportunidades y adaptar el mismo mensaje a diferentes medios, cuando quizás la primera pregunta debería ser mucho más sencilla: ¿a quién le importa esta información y por qué?

Esto no significa que los comunicados hayan perdido vigencia, que las marcas deban dejar de compartir sus novedades o que las relaciones entre periodistas y profesionales de PR hayan dejado de ser necesarias. De hecho, el estudio de Muck Rack señala que el 84 % de los periodistas reconoce que al menos algunas de sus historias se originan en propuestas de profesionales de relaciones públicas. La conexión sigue siendo importante, pero su valor está en la pertinencia.

El reto, entonces, no es conseguir que los medios publiquen más, sino tener mejores razones para que quieran hacerlo.

Y eso exige cambiar algunas conversaciones dentro de las organizaciones. A las agencias nos corresponde dejar de entender nuestro papel como el de un intermediario que transforma cualquier solicitud en un comunicado y empezar a ejercer, con mayor convicción, nuestro rol de consultores, justo lo hablaba en mi columna anterior. Eso también implica tener la capacidad de decirle a un cliente que una información no tiene suficiente relevancia editorial, que quizá no necesita un comunicado o que existe una historia mucho más interesante detrás de ese anuncio.

Claro que no siempre es una conversación fácil. Las marcas tienen objetivos comerciales, necesitan visibilidad y esperan resultados de sus inversiones en comunicación. Las agencias, por su parte, tenemos compromisos, indicadores y equipos que deben demostrar gestión. Pero precisamente por eso es tan importante no perder de vista el criterio. Si nuestra labor se limita a ejecutar solicitudes y enviar información a medios, estamos dejando de lado una de las principales razones por las que las organizaciones necesitan asesoría en comunicaciones.

También es necesario entender que la visibilidad no siempre se traduce en relevancia. Una publicación puede sumar a un reporte, pero eso no significa necesariamente que haya contribuido a posicionar una marca, instalar una conversación o generar una percepción diferente entre sus audiencias. Aparecer por aparecer puede terminar siendo una carrera de volumen en la que todos producen más contenidos, envían más correos y buscan más espacios, pero pocos se detienen a pensar en el impacto real de lo que están comunicando.

Quizás necesitamos recuperar el valor de la selección, la lectura del contexto y la construcción de historias. Entender que detrás de un anuncio corporativo puede existir una historia de transformación, innovación, impacto o desarrollo que sí tenga interés público. Pero también aceptar que no todas las novedades tienen ese potencial y que forzarlas no necesariamente las convierte en noticia.

Porque no todo tiene que ser noticia. A veces, una buena estrategia consiste en identificar qué vale la pena contar, encontrar el enfoque adecuado y entender cuándo es el momento de hacerlo. Otras veces, simplemente, consiste en saber que no hay noticia.

Quizás deberíamos medir nuestro trabajo no solo por las veces que logramos aparecer en los medios, sino también por la calidad de las historias que ayudamos a construir. Porque si algo debería distinguir a una buena estrategia de relaciones públicas no es su capacidad de generar ruido, sino su criterio para saber cuándo hay algo que realmente merece ser escuchado.

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