Bre-B, la marca del sistema de pagos inmediatos del Banco de la República que diseñó FutureBrand Colombia, se llevó el Best of the Year, y Alpina, Nu Colombia, Siigo, DAVIbank, Grupo Argos y Domino’s ganaron en sus categorías.

Colombia entregó por primera vez los Best Branding Awards, el certamen que Grupo Valora creó en Chile, donde ya suma seis ediciones, y que en el país organiza en alianza con P&M. El concurso también se realiza en México, Ecuador y Perú, y premia el branding como un trabajo estratégico que construye valor en el tiempo, diferencia a una marca y la mantiene relevante para las personas.

En esta primera edición compitieron casos que las marcas implementaron en Colombia entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026. De ese grupo, 16 llegaron a la final, y la ceremonia del 18 de noviembre en el Club La Colina de Colsubsidio reconoció a los ganadores de cada categoría y al Best of the Year.

Carlos Fernando Vega, director general de P&M y director de los Best Branding Awards Colombia, y Diego Hermosilla, director ejecutivo de Grupo Valora, abrieron la ceremonia y resaltaron el poder del branding para construir valor en las empresas. Los canales, los formatos y las tendencias cambian, pero el trabajo de marca conserva su vigencia, porque permite que una empresa siga siendo reconocida y elegida con el paso de los años.

Los ganadores

Best of the Year: "Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)", de FutureBrand Colombia para el Banco de la República.

Estrategia de Marca B2B: "Siigo: crecer juntos cuenta", de Woods & Trees para Siigo.

Estrategia de Marca B2C: "5 años de Nu Colombia", del equipo interno de Nu Colombia.

Arquitectura de Marca: "Redefiniendo nuestra tradición", de Panorama Branding para Alpina.

Rebranding: "Re branding DAVIbank", de TXT Comunicaciones para DAVIbank.

Creación de marca nueva: "Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)", de FutureBrand Colombia para el Banco de la República.

Identidad Visual: "El universo que se salió de control", de TBWA Colombia para Alpina.

Branding con impacto social: "Re-evolución", del equipo interno de Grupo Argos.

Experiencia de marca, Activaciones: "Domino's: el verdadero headliner", de McCann Colombia para Domino's (Alsea).

Bre-B, una marca que vive dentro de otras marcas

El Gran Jurado premió "Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)", el caso que FutureBrand Colombia desarrolló para el Banco de la República y que antes ganó la categoría Creación de marca nueva. Bre-B identifica el sistema de pagos inmediatos e interoperables que el Emisor puso en operación el 6 de octubre de 2025.

El encargo tenía una condición particular, porque la marca debía funcionar como un sello común dentro de las aplicaciones y los canales de bancos, billeteras y cooperativas que compiten entre sí. La regulación del sistema obliga a las entidades participantes a incluir el nombre o el logo de Bre-B en sus canales, y el Banco de la República publicó en octubre de 2024 un Manual de Identidad Visual con la denominación, la imagen y las reglas de uso del sello, junto con una caja de herramientas para esas entidades.

Al cumplir su primer año de operación, en octubre de 2026, Bre-B sumaba 36,1 millones de clientes, más de 116 millones de llaves registradas y 1.796 millones de transacciones acumuladas, con un promedio cercano a 10 millones de operaciones diarias, según las cifras del Banco de la República. El Emisor también defendió la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que en agosto de 2026 negó el registro de "Rebreve by Bancoomeva" para servicios financieros por riesgo de confusión con Bre-B.

Qué premió cada categoría

Los Best Branding Awards Colombia agrupan doce subcategorías en cinco frentes del trabajo de marca. Cada frente mira un pilar distinto del branding, y un caso puede inscribirse en todas las categorías que le correspondan.

Estrategia y arquitectura de marca. Evalúa las decisiones de fondo: a quién le habla la marca y qué promete, cómo ordena su portafolio, cómo entra a nuevas categorías sin perder coherencia y cómo renueva una marca que ya existe. Estrategia de Marca B2B: "Siigo: crecer juntos cuenta", de Woods & Trees para Siigo.

Estrategia de Marca B2C: "5 años de Nu Colombia", del equipo interno de Nu Colombia.

Arquitectura de Marca: "Redefiniendo nuestra tradición", de Panorama Branding para Alpina.

Rebranding: "Re branding DAVIbank", de TXT Comunicaciones para DAVIbank.

Extensión de Marca: sin ganador en esta edición.

Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro: sin finalistas en esta edición. Creación e innovación. Premia el nacimiento de una marca: el nombre, el concepto, la identidad y la salida al mercado. Creación de marca nueva: "Creación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)", de FutureBrand Colombia para el Banco de la República. Identidad visual y expresiva. Mide el sistema gráfico de la marca (logo, color, tipografía, imagen) y su consistencia en los puntos de contacto. Identidad Visual: "El universo que se salió de control", de TBWA Colombia para Alpina. Categorías especiales. Reúnen la marca hacia adentro de la organización, la marca con impacto social y la adaptación de marcas globales al mercado colombiano. Branding con impacto social: "Re-evolución", del equipo interno de Grupo Argos con Cementos Argos, la Fundación Grupo Argos y Páramo Impacta. En el Festival Estéreo Picnic, la compañía reemplazó el agua que sirve de contrapeso a las tarimas por 85 toneladas de cemento y 55 de arena, evitó el uso de cerca de 140.000 litros de agua y luego destinó esos materiales a la construcción del Centro de Desarrollo Amparo Quin.

Branding Interno y Branding adaptado al mercado local: sin finalistas en esta edición. Experiencia de marca. Evalúa cómo la marca se convierte en una vivencia en un evento, un espacio o una activación. Activaciones: "Domino's: el verdadero headliner", de McCann Colombia para Domino's (Alsea).

Grupo Argos y Nu Colombia llegaron a la final como las dos únicas organizaciones con casos de sus propios equipos, y ambas ganaron en sus categorías. Alpina obtuvo dos premios, uno por la arquitectura de su portafolio con Panorama Branding y otro por su identidad visual con TBWA Colombia.

Un jurado de 65 expertos en dos rondas

Los casos pasaron por cinco salas de deliberación, cada una a cargo de un grupo de subcategorías. Cada sala mezcló perfiles de marcas, consultoras, agencias, academia e investigación, con esta distribución:

Marcas: 30 jurados

Consultoras de branding: 14

Agencias y agencias de medios: 10

Academia: 5

Investigación de mercados: 4

Medios: 2

Los jurados calificaron cada caso con tres criterios:

Desafío (25 %): el contexto del mercado, los retos y los objetivos que dieron origen al proyecto.

el contexto del mercado, los retos y los objetivos que dieron origen al proyecto. Solución (50 %): la idea central de la estrategia y la forma en que la marca la llevó a su identidad, su experiencia y su ejecución.

la idea central de la estrategia y la forma en que la marca la llevó a su identidad, su experiencia y su ejecución. Impacto (25 %): evidencia verificable, con fechas y fuentes, de los efectos en percepción, posicionamiento, experiencia o cultura interna.

En la segunda ronda, un Gran Jurado formado por un grupo de los mismos evaluadores eligió el Best of the Year entre los ocho puntajes más altos de las categorías ganadoras.

Lo que deja la primera edición

En su primera edición colombiana, los Best Branding Awards premiaron marcas recientes, como Bre-B y DAVIbank, junto a marcas con décadas en el mercado que revisaron su portafolio y su identidad, como Alpina. Bre-B se llevó el premio mayor con una identidad que debe funcionar dentro de las aplicaciones de decenas de entidades financieras y que cambió la forma en que los colombianos se envían dinero.

Los casos ganadores tradujeron decisiones de negocio en identidades que las personas reconocen y usan. La conexión entre estrategia y marca explica la relevancia del branding en mercados donde productos y servicios se parecen cada vez más, porque una marca construida con método diferencia, sostiene la preferencia y le da a la empresa un activo que gana valor con los años. Las tres subcategorías que este año quedaron sin finalistas, Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro, Branding Interno y Branding adaptado al mercado local, abren para 2027 la discusión sobre la marca hacia adentro de las organizaciones y en el tercer sector.