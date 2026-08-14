Astara Colombia habilita concesionarios como centros de acopio para apoyar a afectados por el terremoto

En alianza con ABACO y la Fundación Gastronomía Social, la compañía activó una estrategia de apoyo que incluye centros de acopio, transporte de ayudas y canales para realizar donaciones.

Tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a comunidades de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, Astara Colombia anunció una estrategia de apoyo humanitario junto con las marcas que representa en el país. La iniciativa contempla la habilitación de concesionarios como puntos de acopio, el apoyo logístico para el transporte de ayudas y la difusión de canales de donación en alianza con ABACO y la Fundación Gastronomía Social.

La compañía informó que pondrá a disposición sus recursos logísticos, su flota de vehículos, su red de concesionarios y sus plataformas de comunicación para respaldar las labores de atención a la emergencia. La medida involucra a las marcas FIAT, Hyundai, JMC, JMEV, Jeep, Opel, Peugeot, RAM, Volvo y Zeekr.

Como parte de la alianza con ABACO, los concesionarios autorizados de Astara en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Chía recibirán donaciones de alimentos no perecederos, agua, productos de higiene personal, pañales, papel higiénico, cobijas y colchonetas. De acuerdo con la compañía, las ayudas serán clasificadas por su equipo y posteriormente transportadas mediante su flota hacia los puntos oficiales de acopio de ABACO para su distribución a través de la red de Bancos de Alimentos de Colombia.

“Hoy, la articulación y la capacidad de actuar rápidamente hacen una diferencia enorme. Hoy, 23 Bancos de Alimentos están activos y hemos gestionado más de 393.000 kg de ayuda humanitaria.Que Astara y sus marcas pongan al servicio del país su capacidad logística nos permite acercar la ayuda a quienes más la necesitan”, afirma Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de ABACO.

Además de las donaciones en especie, la compañía habilitó un canal para quienes deseen realizar aportes económicos mediante la Fundación Gastronomía Social. Los recursos, a partir de $30.000, serán destinados a la preparación de platos de comida caliente para las personas afectadas por el terremoto.

Cristina Botero, directora de la Fundación Gastronomía Social, indicó que las donaciones económicas se transforman en comidas preparadas para las comunidades atendidas por la organización en el marco de la respuesta humanitaria.

Las personas interesadas en contribuir pueden entregar donaciones en cualquiera de los concesionarios habilitados por Astara Colombia o realizar aportes económicos a través de los canales dispuestos por ABACO y la Fundación Gastronomía Social.

Estos son concesionarios habilitados por ciudad:

Bucaramanga

Fersautos

KM 1.8 Anillo Vial, sentido Floridablanca - Girón

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Fersautos

Anillo Vial km 1.8, sentido Floridablanca - Girón, Floridablanca (Área Metropolitana de Bucaramanga)

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Mayorautos

Calle 40A #26-25

Central Motor

Calle 56 #22-68

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Medellín

Automotor

Cra. 43A #19-105, El Poblado

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Discaribe

Cl. 11 #51-130, Av. Guayabal

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Massy Motors

Calle 29 #43A-05

L-V: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Andino Motors JMC

Cl. 27 #41-140

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Movelit

Carrera 48 #14-16, Medellín, Antioquia

L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Automotor Palace

Cra. 50 #32-55

L-V: 8:00 a.m. - 5:30 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Automotor Vegas

Cra. 48 #17A Sur-52

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Autolarte / Moevo Guayabal

Carrera 52 #10-199 (Av. Guayabal)

Autolarte / Moevo Envigado

C.C. Viva Envigado, Cra. 48 #32B Sur-139, Local 351A

Autolarte / Moevo Sur

Cra. 42 #85-05 (Autopista Sur)

Cali

Los Coches Cali

Calle 5 #66-16

L-S: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Autopacífico Pasoancho

Calle 13 #68-13

L-V: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Automotores Sanpel S.A.S.

Calle 5 #70-60

L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Bogotá

Autonal

Avenida Boyacá #19-68

L-S: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom y festivos: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Demcautos

Cl. 86 #11-8

L-S: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Marcali

Carrera 13 #34-76

L-S: 10:00 a.m. - 4:00 p.m.

Automotores Europa

Calle 127 #70G-28

L-S: 10:00 a.m. - 4:00 p.m.

Comagro

Cl. 171 #22A-76

L-S: 10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Massy Motors

Av. Suba, Calle 145 #84-30

L-V: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Los Coches

Carrera 70 #100-30

L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Automotor 146

Calle 146 (Cra. 45 #146-48)

L-S: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Automotor Bella Suiza

AK 7 #128-07

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Calle 235

Autopista Norte #235-31

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 4:00 p.m.

Automotor Chía

Km 3 vía Chía - Cajicá

L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Autonal Felicidad

Avenida Boyacá #19-68

L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Autonal Centro Internacional

Carrera 13 #34-76

L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Madiautos Morato

Av. Cra. 70 #96-05, Barrio Morato

L-V: 8:30 a.m. - 7:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Comagro JMC JMEV

AC 127 #70D-59

L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Chía

Los Coches Chía

Km 1 vía Chía-Cajicá, Chía

L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Manizales

Los Coches

Carrera 23 #35-15

L-V: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Pereira

Los Coches

Avenida 30 de Agosto #105-90

L-V: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Barranquilla

Autonorte

Avenida Circunvalar, Cl. 110 #43C-91

L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 8:00 a.m. - 4:00 p.m

También puedes donar recursos a través de ABACO, visitando https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026 o en abaco.org.co,

Página de emergencia Colombia: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026.

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