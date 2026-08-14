Astara Colombia habilita concesionarios como centros de acopio para apoyar a afectados por el terremoto

En alianza con ABACO y la Fundación Gastronomía Social, la compañía activó una estrategia de apoyo que incluye centros de acopio, transporte de ayudas y canales para realizar donaciones.
Tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a comunidades de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, Astara Colombia anunció una estrategia de apoyo humanitario junto con las marcas que representa en el país. La iniciativa contempla la habilitación de concesionarios como puntos de acopio, el apoyo logístico para el transporte de ayudas y la difusión de canales de donación en alianza con ABACO y la Fundación Gastronomía Social.
La compañía informó que pondrá a disposición sus recursos logísticos, su flota de vehículos, su red de concesionarios y sus plataformas de comunicación para respaldar las labores de atención a la emergencia. La medida involucra a las marcas FIAT, Hyundai, JMC, JMEV, Jeep, Opel, Peugeot, RAM, Volvo y Zeekr.
Como parte de la alianza con ABACO, los concesionarios autorizados de Astara en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Chía recibirán donaciones de alimentos no perecederos, agua, productos de higiene personal, pañales, papel higiénico, cobijas y colchonetas. De acuerdo con la compañía, las ayudas serán clasificadas por su equipo y posteriormente transportadas mediante su flota hacia los puntos oficiales de acopio de ABACO para su distribución a través de la red de Bancos de Alimentos de Colombia.
“Hoy, la articulación y la capacidad de actuar rápidamente hacen una diferencia enorme. Hoy, 23 Bancos de Alimentos están activos y hemos gestionado más de 393.000 kg de ayuda humanitaria.Que Astara y sus marcas pongan al servicio del país su capacidad logística nos permite acercar la ayuda a quienes más la necesitan”, afirma Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de ABACO.
Además de las donaciones en especie, la compañía habilitó un canal para quienes deseen realizar aportes económicos mediante la Fundación Gastronomía Social. Los recursos, a partir de $30.000, serán destinados a la preparación de platos de comida caliente para las personas afectadas por el terremoto.
Cristina Botero, directora de la Fundación Gastronomía Social, indicó que las donaciones económicas se transforman en comidas preparadas para las comunidades atendidas por la organización en el marco de la respuesta humanitaria.
Las personas interesadas en contribuir pueden entregar donaciones en cualquiera de los concesionarios habilitados por Astara Colombia o realizar aportes económicos a través de los canales dispuestos por ABACO y la Fundación Gastronomía Social.
Estos son concesionarios habilitados por ciudad:
Bucaramanga
Fersautos
KM 1.8 Anillo Vial, sentido Floridablanca - Girón
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Fersautos
Anillo Vial km 1.8, sentido Floridablanca - Girón, Floridablanca (Área Metropolitana de Bucaramanga)
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Mayorautos
Calle 40A #26-25
Central Motor
Calle 56 #22-68
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Medellín
Automotor
Cra. 43A #19-105, El Poblado
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 8:00 a.m. - 2:00 p.m.
Discaribe
Cl. 11 #51-130, Av. Guayabal
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Massy Motors
Calle 29 #43A-05
L-V: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Andino Motors JMC
Cl. 27 #41-140
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Movelit
Carrera 48 #14-16, Medellín, Antioquia
L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Automotor Palace
Cra. 50 #32-55
L-V: 8:00 a.m. - 5:30 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Automotor Vegas
Cra. 48 #17A Sur-52
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Autolarte / Moevo Guayabal
Carrera 52 #10-199 (Av. Guayabal)
Autolarte / Moevo Envigado
C.C. Viva Envigado, Cra. 48 #32B Sur-139, Local 351A
Autolarte / Moevo Sur
Cra. 42 #85-05 (Autopista Sur)
Cali
Los Coches Cali
Calle 5 #66-16
L-S: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.
Autopacífico Pasoancho
Calle 13 #68-13
L-V: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Automotores Sanpel S.A.S.
Calle 5 #70-60
L-V: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Bogotá
Autonal
Avenida Boyacá #19-68
L-S: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom y festivos: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Demcautos
Cl. 86 #11-8
L-S: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Marcali
Carrera 13 #34-76
L-S: 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Automotores Europa
Calle 127 #70G-28
L-S: 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
Comagro
Cl. 171 #22A-76
L-S: 10:00 a.m. - 5:30 p.m.
Massy Motors
Av. Suba, Calle 145 #84-30
L-V: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Los Coches
Carrera 70 #100-30
L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Automotor 146
Calle 146 (Cra. 45 #146-48)
L-S: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Automotor Bella Suiza
AK 7 #128-07
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.
Calle 235
Autopista Norte #235-31
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 4:00 p.m.
Automotor Chía
Km 3 vía Chía - Cajicá
L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.
Autonal Felicidad
Avenida Boyacá #19-68
L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Autonal Centro Internacional
Carrera 13 #34-76
L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Madiautos Morato
Av. Cra. 70 #96-05, Barrio Morato
L-V: 8:30 a.m. - 7:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Comagro JMC JMEV
AC 127 #70D-59
L-V: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Chía
Los Coches Chía
Km 1 vía Chía-Cajicá, Chía
L-V: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | Dom: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Manizales
Los Coches
Carrera 23 #35-15
L-V: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Pereira
Los Coches
Avenida 30 de Agosto #105-90
L-V: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Barranquilla
Autonorte
Avenida Circunvalar, Cl. 110 #43C-91
L-V: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | Sáb: 8:00 a.m. - 4:00 p.m
También puedes donar recursos a través de ABACO, visitando https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026 o en abaco.org.co,
Página de emergencia Colombia: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026.
También le puede interesar: Hogares colombianos ya compran en 9,4 canales y redefinen la competencia del retail