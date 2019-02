Influenciadores: un mundo paralelo

En Colombia, hemos empezado a entender que social media es la nueva televisión, que las personas están dispuestas a consumir contenido entretenido, educativo e informativo y que los influenciadores son los protagonistas de hoy, por lo que en 2019 será clave tener en cuenta estas seis tendencias.

2019 será un año determinante para el influencer marketing en América Latina, pues la dinámica y el aumento presupuestal que vivimos en 2018 demuestran la relevancia que este “nuevo medio” ha cobrado en las estrategias de mercadeo a corto, mediano y largo plazo de las marcas y empresas, sin importar la industria a la que pertenecen.

Si bien los marketeros de hoy sabemos que este es un mundo aún desconocido, que mezcla algo de arte y ciencia, el gran reto que enfrentaremos las agencias y las marcas en 2019 será entender la ciencia, que es donde está la mayor confusión hoy.

Para descifrarla, los líderes de la industria, las marcas y agencias tendremos cuatro grandes desafíos este nuevo año:

Entender el rol de los influenciadores en las campañas de mercadeo y comunicación, no solo en lo estratégico, sino en lo táctico.

Medir el impacto en términos de retorno de inversión.

Establecer métricas más asertivas.

Considerar el journey completo del consumidor en todas sus etapas.

Tendencias para 2019

Medir ROI

Medir el retorno sobre la inversión será lo más importante en términos de influenciadores en 2019. Lo más relevante será entender los cambios de las plataformas y qué tipos de métricas se pueden obtener dependiendo de cada una de ellas. Asimismo, establecer los KPI —key performance indicators— desde el inicio de la activación o campaña ayudará a realizar el seguimiento adecuado para cumplir con los objetivos.

Real time

El video en vivo o real-time es muy llamativo para las audiencias que consumen social media hoy. Según el estudio State of the influencers 2018 (Linquia), el 80% de las personas prefiere ver un video en vivo de las marcas, que leer un blog. Y un 82% prefiere ver un video en vivo que ver un post.

En 2019 se espera que el formato en video mueva alrededor del 80% del tráfico total de internet. Dicho esto, el video es realmente el presente; de ahí, la importancia de integrarlo como la mayor fuente de contenido de las marcas, en busca de espacios de interacción con las audiencias que acerquen a los influenciadores con sus seguidores.

Microinfluencers

2019 nos llevará a mirar más de cerca cómo trabajar con microinfluenciadores, pues ellos nos ayudarán a que las audiencias se sientan mucho más identificadas en el día a día con personas cercanas, como nuestras familias, amigos y vecinos.

No estoy diciendo que las celebridades o grandes influenciadores dejarán de estar vigentes, no. Sin embargo, estos pequeños generadores de historias nos mostrarán contenido mucho más especializado, auténtico y en muchas ocasiones, podremos ver un efecto más orgánico. Además, son personas más asequibles y, en algunos casos, con mayores niveles de engagement. ¡OJO! Nos encanta trabajar con celebridades, pero sin duda 2019 será el año para los microinfluenciadores.

Always on

Tener un always on con influenciadores no solo permitirá a la marca maximizar el poder de venta de los influenciadores, sino que abrirá el espacio para construir relaciones de largo plazo con estas figuras. Así se puede contar con un pull de personas que generen valor y equity a la marca, confianza entre los consumidores, un contenido mucho más orgánico y auténtico y en muchos casos, la posibilidad de contar con exclusividad en la categoría.

IGTV y Facebook Watch

Las marcas que logren enfocar sus esfuerzos para audiencias jóvenes en Instagram Televisión (IGTV) mandarán la parada en un tiempo no muy lejano, teniendo en cuenta el éxito que han tenido los IG Stories, uno de los formatos con mejor desempeño hoy. Por su parte, Facebook Watch será muy atractivo para marcas con audiencias maduras. En ambas plataformas se podrán crear segmentos y programas patrocinados que tengan temáticas acordes a las verticales de contenido que manejen las marcas.

Publicidad

La generación X vuelve a estar de moda

A pesar de que la comunicación y los esfuerzos de mercadeo seguirán focalizados en los millennials, la generación X y los influencers X volverán a ser relevantes en 2019.

¿Por qué? Los ingresos de esta generación ya no necesariamente están comprometidos con la educación de los hijos o el pago de vivienda, por lo que tienen dinero disponible para hobbies, deportes, viajes o entretenimiento. Esta audiencia está interesada en conocer y acceder a servicios y productos por recomendación de usabilidad, confía en internet y se inclina por incursionar en proyectos de hacer las cosas por sus propios medios (do it yourself, DIY).

Por: María Robayo, country manager Asylum Marketing

