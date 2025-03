Un objeto de deseo, así es el Huawei Mate XT Ultimate Design que llega a Colombia

En un mundo donde la innovación tecnológica parece no tener límites, Huawei ha vuelto a sorprender al mercado con el lanzamiento de su nuevo teléfono plegable triple, el Mate XT Ultimate Design que llega hoy, marzo 19 de 2025, a Colombia.

Este dispositivo, que combina tres pantallas en un diseño ultra delgado de apenas 3.6 milímetros, no solo desafía las expectativas de los consumidores, sino que también redefine lo que significa ser un teléfono inteligente en 2024. Hablamos con Carlos Morales, director de PR de Huawei para América Latina, afirmó que “el Mate XT Ultimate Design no es solo un teléfono; es una declaración de intenciones”.

Con tres pantallas plegables, este dispositivo permite a los usuarios transformar su experiencia móvil en algo que se asemeja más a una tablet que a un smartphone tradicional. Pero, ¿qué inspiró a Huawei a crear un dispositivo tan audaz en un mercado donde los plegables aún están ganando terreno?

"La telefonía inteligente es un segmento muy maduro", explicó Morales a P&M. "Ya hemos llegado a un punto donde mejorar la batería, la cámara o la pantalla no es suficiente. La verdadera innovación está en los formatos y en cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos".

Morales recordó, en entrevista con P&M, cómo, hace más de una década, las pantallas plegables eran solo un concepto en ferias como el CES. Hoy, gracias a avances en materiales y tecnología, Huawei logró llevar esa visión al mercado con un dispositivo que no solo es funcional, sino también sorprendentemente delgado y resistente.

Tecnología que desafía lo imposible

Uno de los mayores logros del Mate XT es su diseño ultra delgado. Con un grosor de solo 3.6 milímetros, el dispositivo es más delgado que muchos teléfonos convencionales. "El puerto USB es prácticamente del mismo grosor que el teléfono", comentó Morales. "Eso te da una idea de lo que hemos logrado en términos de ingeniería".

Pero la delgadez no es el único desafío. El teléfono cuenta con una bisagra que permite que las pantallas se plieguen en diferentes ángulos, lo que abre un abanico de posibilidades para los usuarios. "No es solo un pliegue, sino dos, y cada uno debe funcionar de manera independiente", explicó Morales. "Esto requiere materiales de grado aeroespacial y un diseño que garantice durabilidad y flexibilidad".

Adicionalmente, el dispositivo cuenta con una batería dividida en tres partes, cada una optimizada para maximizar la eficiencia energética. Aunque la capacidad total es de 5600 mAh, Huawei logró que el teléfono dure más de un día con una sola carga, gracias a su gestión inteligente de energía.

Un dispositivo para creadores y profesionales

El Mate XT no solo es una maravilla técnica; también es una herramienta poderosa para la productividad y la creatividad. Con la capacidad de ejecutar hasta cuatro aplicaciones simultáneamente, el teléfono está diseñado para usuarios que necesitan más que un dispositivo convencional.

"Puedes estar editando un documento, viendo un video y tomando notas al mismo tiempo", dijo Morales. Y añadió que "es ideal para profesionales que buscan movilidad sin sacrificar funcionalidad".

Pero no solo los profesionales están interesados. Durante la preventa en México, Huawei descubrió que muchos de los primeros compradores eran simplemente entusiastas de la tecnología que querían tener el dispositivo más innovador del mercado. "Es un teléfono que despierta deseo", admite Morales. "No es solo una herramienta, es un objeto de deseo".

El futuro de los plegables en América Latina

Aunque el Mate XT es un dispositivo premium con un precio elevado, Huawei ve un futuro prometedor para los teléfonos plegables en la región. "México, Colombia y Chile son mercados clave para nosotros", afirma Morales. "Cada vez más consumidores están adoptando esta tecnología, y esperamos que eso continúe".

El ejecutivo también le dijo a P&M que, aunque los flagships como el Mate XT no son masivos, sirven como un escaparate para tecnologías que eventualmente llegarán a dispositivos más accesibles. "La cámara de apertura variable que vimos en el Mate XT ya está disponible en nuestra serie Nova, que es más asequible", explica. "Ese es el ciclo natural de la innovación".

Al preguntarle a Morales cómo resumiría el mensaje de Huawei con este lanzamiento, no duda: "Innovación incomparable". Y es difícil no estar de acuerdo. Con el Mate XT Ultimate Design, Huawei no solo creó un teléfono, sino una experiencia que desafía las convenciones y abre nuevas posibilidades para los usuarios.

En un mercado cada vez más competitivo, Huawei demuestra con productos que la innovación no tiene límites. Y aunque el Mate XT puede no ser para todos, es un recordatorio de que el futuro de la tecnología está sucediendo ahora.

El desafío de la prohibición en Estados Unidos

No podíamos hablar con Huawei sin preguntarle cómo enfrentan la prohibición para comercializar la marca en Estados Unidos, un mercado significativo para el mundo móvil. Esta prohibición ha limitado el acceso de la compañía a ciertas tecnologías y mercados.

Morales no eludió el tema y afirmó que: "Las restricciones son injustificadas e injustas. No hay una sola pieza de evidencia que las respalde, y afectan no solo a Huawei, sino también a los consumidores que desean nuestros productos".

A pesar de estas limitaciones, afirmó que Huawei ha logrado avanzar de manera impresionante. "Este teléfono es una prueba de que podemos innovar incluso bajo presión", afirmó Morales. "Hemos desarrollado tecnologías propias, desde hardware hasta software, que nos permiten seguir compitiendo a nivel global".

El Mate XT Ultimate Design es un ejemplo claro de esta resiliencia, ya que es muestra de que la marca está estableciendo un nuevo estándar en la industria. "No necesitamos depender de otros para innovar", dijo Morales. "Este teléfono es cien por ciento Huawei, y estamos orgullosos de eso".

Detalles técnicos que impresionan

El Mate XT no solo sorprende en términos de diseño, sino que también cuenta con especificaciones técnicas de primer nivel. La cámara triple con sensor de apertura variable permite a los usuarios capturar imágenes con una calidad profesional, mientras que la carga rápida alámbrica e inalámbrica asegura que el dispositivo esté siempre listo para usar.

Adicionalmente, el teléfono utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el contenido en las tres pantallas, lo que significa que las aplicaciones se adaptan automáticamente al formato que elijas. "No es solo un teléfono, es una plataforma de experiencias", afirma Morales.

El Mate XT Ultimate Design de Huawei es más que un teléfono; es una declaración de lo que es posible cuando la innovación y la creatividad se unen. Con su diseño ultradelgado, triple pantalla plegable y capacidades avanzadas, este dispositivo no solo satisface las necesidades de los usuarios más exigentes, sino que también establece un nuevo estándar en la industria de los smartphones.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la marca de tecnología demostró una vez más que está a la vanguardia, lista para crear la próxima ola de innovación móvil.

Conoce todas las especificaciones del Huawei Mate XT Ultimate Design:

