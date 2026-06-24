Colombia sigue sumando Leones: TBWA, DDB, Buentipo y DAVID destacan en Cannes Lions 2026

La creatividad colombiana volvió a subir al podio en Cannes Lions 2026. En la tercera jornada de premiaciones, las agencias TBWA Colombia, DDB Colombia, Buentipo y DAVID sumaron un Silver Lion y tres Bronze Lions para el país.

Las ideas premiadas este día tienen un punto en común: convertir elementos culturales, espacios de entretenimiento y experiencias de consumo en plataformas de interacción para las audiencias. Desde una experiencia en tiempo real alrededor de la Fórmula 1, pasando por una iniciativa que utilizó la arepa como vehículo para descubrir música, hasta una campaña que transformó el tamaño de los envases en una propuesta de valor para los consumidores. Los trabajos reconocidos demostraron cómo la creatividad puede conectar tecnología, cultura y negocio de manera relevante para las marcas.

The Golden Zone



Uno de los trabajos reconocidos fue The Golden Zone, desarrollada por TBWA Colombia y DDB Colombia para McDonald's. La campaña aprovechó el patrocinio regional de la marca a la Fórmula 1 para crear una experiencia interactiva dentro de la aplicación de McDonald's. A partir de curvas de los circuitos que se asemejan a la forma de los famosos Arcos Dorados, la iniciativa activaba promociones en tiempo real cuando los pilotos atravesaban determinadas zonas de la pista, convirtiendo cada carrera en una oportunidad de participación para los fanáticos.

La propuesta fue reconocida con un Silver Lion en Direct, en la subcategoría B04 - Use of Broadcast, y un Bronze Lion en Media, en la subcategoria C02 - Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform, destacando la integración de la marca dentro de uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

The Arepa That Unites

La otra campaña colombiana premiada fue The Arepa That Unites, creada por Buentipo para Warner Music Colombia. La iniciativa tomó uno de los símbolos gastronómicos compartidos por Colombia y Venezuela, la arepa, para impulsar el descubrimiento de artistas venezolanos en el mercado colombiano. Aprovechando las marcas que deja la parrilla sobre las arepas, la campaña convirtió estos patrones en códigos visuales escaneables que dirigían a los usuarios a una playlist en Spotify.

La propuesta obtuvo un Bronze Lion en Direct, en la subcategoría B05 - Small-Scale Media, gracias a una solución de bajo presupuesto que combinó creatividad, tecnología y relevancia cultural para conectar a las personas a través de la música.

Resize the Price

La lista de ganadores colombianos del día también incluyó a Resize the Price, desarrollada por DAVID Bogotá y DAVID Madrid para Águila. La iniciativa convirtió el logo del patrocinio de la marca en la camiseta de la Selección Colombia en una herramienta para hacer más accesible la prenda a los aficionados, permitiéndoles reducir su precio a medida que aumentaban el tamaño del logo de Águila.

La campaña obtuvo un Bronze Lion en Direct, en la subcategoría B05 - Small-Scale Media. El reconocimiento se suma al Gold Lion que ya había conseguido en esta misma edición del festival, ampliando así su lista de éxitos en Cannes Lions 2026.

Con estos nuevos reconocimientos, Colombia continúa consolidando su protagonismo en Cannes Lions 2026, con ideas capaces de convertir fenómenos culturales, deportivos y cotidianos en experiencias relevantes para las marcas y las audiencias.

Balance colombiano en Cannes Lions 2026

Hasta la fecha, Colombia ha conseguido seis galardones en Cannes Lions 2026, distribuidos entre un Oro, una Plata y cuatro Bronces:

Gold Lion: Resize the Price, de DAVID Bogotá y DAVID Madrid para Águila.

Silver Lion: The Golden Zone, de TBWA\Colombia y DDB Colombia para McDonald's.

Bronze Lion: Icedentity, de DAVID Bogotá para Águila Light.

Bronze Lion: The Golden Zone, de TBWA\Colombia y DDB Colombia para McDonald's.

Bronze Lion: The Arepa That Unites, de Buentipo para Warner Music Colombia.

Bronze Lion: Resize the Price, de DAVID Bogotá y DAVID Madrid para Águila.

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