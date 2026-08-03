Huawei integra una función para evaluar el riesgo de diabetes en el WATCH FIT 5 Pro

Huawei anunció una nueva función para el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro que permite evaluar el riesgo de diabetes a partir del análisis de indicadores biométricos. La herramienta busca ofrecer una referencia sobre la predisposición del usuario y facilitar la identificación temprana de posibles señales de riesgo.

La compañía presentó esta funcionalidad en un contexto marcado por el aumento de los casos de diabetes en la región. De acuerdo con cifras de la Federación Internacional de la Diabetes (FID), más de 90 millones de personas viven con diabetes en América y, si la tendencia continúa, la cifra podría acercarse a los 120 millones para 2050. Además, uno de cada tres adultos con esta condición en la región desconoce que la padece.

Huawei también señala que los antecedentes familiares representan uno de los principales factores de riesgo. Según la marca, tener un familiar de primer grado con diabetes tipo 2 puede incrementar hasta en un 40 % la probabilidad de desarrollar la enfermedad en algún momento de la vida, aunque factores como la alimentación, el entorno y la actividad física también influyen en su aparición.

Ante este panorama, Huawei incorporó al HUAWEI WATCH FIT 5 Pro el denominado Estudio de Riesgo de Diabetes, una función desarrollada en colaboración con instituciones de salud de China, entre ellas el Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Pekín. Destacando que esta herramienta hace parte de la estrategia de la compañía para ampliar las capacidades de monitoreo de salud de sus dispositivos.

De acuerdo con Huawei, la función no mide los niveles de glucosa en sangre ni emite un diagnóstico médico. En su lugar, analiza diferentes indicadores registrados por el reloj, como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso, los patrones de sueño y otros datos biométricos recopilados durante un periodo de uso continuo que puede ir de tres a catorce días. A partir de esa información, el sistema genera una evaluación de referencia sobre el nivel de riesgo del usuario y ofrece información relacionada con sus hábitos actuales.

Para acceder a esta herramienta, los usuarios deben ingresar al menú de aplicaciones del HUAWEI WATCH FIT 5 Pro y abrir la aplicación Investigaciones de Huawei. Después de aceptar los términos de uso, es necesario seleccionar el Estudio de Riesgo de Diabetes e ingresar información básica como sexo, peso, estatura y fecha de nacimiento para iniciar el proceso de evaluación.

Huawei explica que, si el reloj permanece en uso continuo durante el día y la noche, la primera evaluación puede estar disponible en aproximadamente tres días. En caso de un uso menos frecuente, el análisis puede tardar hasta dos semanas, ya que el sistema requiere recopilar suficiente información biométrica para elaborar la evaluación inicial.

Con esta incorporación, Huawei amplía el conjunto de funciones de salud disponibles en su ecosistema de dispositivos inteligentes orientadas al monitoreo preventivo de la salud, que ya incluye herramientas relacionadas con el bienestar emocional, la medición del estrés y la evaluación de la rigidez arterial. La compañía señala que esta tecnología busca complementar el seguimiento de indicadores de bienestar y promover la identificación temprana de posibles factores de riesgo, especialmente entre usuarios con antecedentes familiares de diabetes.