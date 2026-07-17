Video entrevista: MiQ explica cómo la IA está transformando las señales fragmentadas en mejores resultados publicitarios

Cada consumidor genera miles de interacciones digitales al día a través de video, redes sociales, retail media, televisión conectada, buscadores y múltiples plataformas. Para los anunciantes, el verdadero reto ya no es acceder a los datos, sino convertir ese enorme volumen de señales fragmentadas en decisiones que generen resultados de negocio.

Con ese objetivo, MiQ desarrolló Sigma, su plataforma publicitaria impulsada por inteligencia artificial, capaz de procesar más de 700 billones de señales para ayudar a las marcas a comprender mejor a sus audiencias, planificar campañas más inteligentes y optimizar su desempeño en tiempo real.

Desde su lanzamiento global, Sigma ha sido utilizada en más de 40.000 campañas, demostrando mejoras promedio de hasta 2 veces en resultados, incluyendo incrementos significativos en eficiencia y retorno sobre la inversión publicitaria (ROAS).

“Cuando hablamos de una mejora de 2x, estamos hablando de un impacto directo en el desempeño de las campañas. La inteligencia artificial nos permite identificar oportunidades que antes eran prácticamente imposibles de detectar, pero siempre complementando el criterio estratégico de nuestros equipos y de nuestros clientes”, explicó Charlie Álvarez, SVP Strategy & Operations para MiQ Latinoamérica, durante una videoentrevista con P&M.

La plataforma integra capacidades avanzadas de planificación, activación y medición dentro de un mismo ecosistema, permitiendo ejecutar estrategias simultáneamente a lo largo de todo el funnel y en más de diez canales digitales, incluyendo CTV, video online, display, retail media, audio digital y redes sociales.

Más allá de la tecnología, MiQ sostiene que el verdadero diferencial está en combinar inteligencia artificial, datos, tecnología propietaria y el conocimiento de sus especialistas para ayudar a las marcas a tomar mejores decisiones de marketing.

Como parte de esta apuesta por acercar estas capacidades al mercado latinoamericano, MiQ iniciará una serie de experiencias exclusivas denominadas “MiQ House”, comenzando en Ciudad de México y São Paulo, para posteriormente llegar a Colombia, Chile y Argentina. Estos encuentros reunirán a anunciantes, agencias y partners estratégicos para conocer de primera mano las capacidades de Sigma, participar en demostraciones de producto y explorar nuevas oportunidades de crecimiento impulsadas por inteligencia artificial.

Puede ver la video entrevista completa a continuación:

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