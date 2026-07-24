"Matilde", la nueva colección de Juan Pablo Socarrás, llegará a Colombiamoda 2026 junto a Bata

Inspirada en el legado de la cantante Matilde Díaz, la propuesta reunirá técnicas artesanales de distintos territorios latinoamericanos y marcará el debut de Bata como patrocinador de una pasarela en Colombiamoda.

La historia de Matilde Díaz, considerada la primera cantante de una orquesta profesional en Colombia y una de las voces que acompañó la expansión de la cumbia por América Latina junto a Lucho Bermúdez, inspira la nueva colección de SOCARRÁS, del diseñador Juan Pablo Socarrás, presentará el próximo 29 de julio en Colombiamoda 2026. Bajo el nombre Matilde, la propuesta busca trasladar a la moda el recorrido de la artista por el continente a través de prendas que reúnen memoria, artesanía e identidad latinoamericana.

La pasarela, que tendrá lugar a las 9:00 a. m. en el Museo de Antioquia, en Medellín, presentará más de 30 looks femeninos y masculinos construidos a partir del trabajo artesanal desarrollado por Socarrás durante dos décadas junto a comunidades de Colombia, México, Guatemala y Perú. La música de Lucho Bermúdez acompañará el desfile, reforzando el vínculo entre la colección y el legado de una de las figuras más representativas de la cumbia colombiana.

Artesanía e identidad latinoamericana

Más que un homenaje a la cantante, Matilde propone un recorrido por los territorios que marcaron su historia y que también han hecho parte del camino creativo del diseñador. La colección incorpora tejidos desarrollados en Cundinamarca y elaborados en México y Guatemala, además de fibras y técnicas provenientes de Perú. A ello se suman referencias a la tradición artesanal de departamentos colombianos como Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia y Putumayo.

La propuesta incluye faldas amplias, vestidos de siluetas fluidas, bordados hechos a mano, ruanas reinterpretadas como caftanes y prendas confeccionadas en algodón, lino, alpaca y otras fibras naturales, en una apuesta por reinterpretar el folclor y los oficios tradicionales desde una mirada contemporánea.

"Matilde era una mujer que se fue vistiendo de cada lugar que conoció. De alguna manera, esta colección hace lo mismo. Se viste de Latinoamérica", afirmó Juan Pablo Socarrás.

La colección también integra Te Acompaño, una iniciativa mediante la cual el diseñador impulsa el trabajo de emprendedores sociales y marcas emergentes a través del programa Historias Hechas a Mano, con el propósito de visibilizar comunidades y preservar técnicas artesanales que hacen parte del patrimonio cultural de la región.

El debut de Bata en una pasarela de Colombiamoda

La presentación de Matilde también marcará un hito para Bata en Colombia. Por primera vez desde su llegada al país, la compañía participará como patrocinador de una pasarela en Colombiamoda, donde aportará el calzado que complementará los más de 30 looks de la colección.

La participación de la marca se produce en un momento de transformación de su estrategia en el país, orientada a fortalecer su presencia dentro de la industria de la moda y el diseño. Colombia representa uno de los mercados más importantes para Bata en América Latina y la compañía cuenta actualmente con una red de más de 310 tiendas, además de producción local a través de la planta Manisol, en Manizales, de donde proviene más del 30 % del calzado que comercializa en el país.

La alianza con SOCARRÁS responde, además, a un interés compartido por destacar el trabajo de las comunidades y el valor de los oficios tradicionales como parte de la construcción de identidad y cultura, un aspecto que el diseñador ha incorporado de manera constante en sus colecciones.

La pasarela de Matilde hará parte de la programación de Colombiamoda 2026, que se realizará del 28 al 30 de julio en Medellín. El desfile tendrá lugar en el Museo de Antioquia, un escenario que rompe con la tradición de las pasarelas nocturnas de la feria al desarrollarse en la mañana del 29 de julio. En su edición de 2025, Colombiamoda reunió a más de 60.000 asistentes y cerca de 12.000 compradores nacionales e internacionales, cifras que la consolidan como una de las principales plataformas de negocios y moda de América Latina.

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