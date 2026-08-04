Jorge Contreras es el nuevo CEO de Initiative Colombia

El ejecutivo llega al cargo después de liderar la operación de Initiative en la región andina y acumular 19 años de trayectoria en estrategia de medios

Omnicom Media Colombia anunció el nombramiento de Jorge Alejandro Contreras Angarita como Chief Executive Officer de Initiative Colombia.

Antes de asumir el cargo, Contreras lideraba la operación de Initiative para la región andina desde octubre de 2025, a cargo de FluidX, la unidad de negocio de la agencia dedicada a Unilever en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Contreras acumula 19 años de experiencia en estrategia de medios, creatividad y desarrollo de negocio. Su trayectoria incluye reconocimientos en festivales como Cannes Lions, Effie y FOMLA. Omnicom Media Colombia señaló en su cuenta de Linkedin que el nombramiento corresponde a un proceso de promoción interna dentro de la organización y que busca fortalecer el crecimiento de Initiative y el trabajo con sus clientes.

Contreras es profesional en publicidad y cuenta con un MBA en administración de negocios. Su experiencia abarca estrategia de medios, medios alternativos, desarrollo de contenidos, entretenimiento y marketing deportivo.

Su carrera comenzó en Publicis en 2006, en el área creativa para cuentas de retail y automotrices. Entre 2007 y 2009 trabajó en Arena, unidad de Havas Media Group, como Creative Director, con cuentas como Comcel, LG, Parmalat, Fox Latin American Channels, Telmex y Santander.

Entre 2009 y 2011 ocupó el cargo de Catalyst Director en Havas Media, a cargo de la planeación estratégica del grupo en Colombia. Después dirigió Havas Sports & Entertainment Colombia entre 2011 y 2016, área encargada de consultoría de patrocinios, branded content y experiencias de marca para clientes como SABMiller-Bavaria, Claro, P&G, BBVA y la Federación Colombiana de Golf.

Entre 2016 y 2017 fue Director General de Cuentas y Servicio al Cliente en Havas, con marcas como Familia, Reckitt Benckiser, Sony, Frisby, Vype, Air France y Sanofi. Luego, entre 2018 y 2019, fue Managing Partner en Havas Group, a cargo de los equipos de Havas Creative y Arena Media en Bogotá y Medellín, con clientes como Claro, Air France, Sanofi, Colpensiones, Ramo, LG y Natura.

Entre 2019 y 2021 fue director general de Forward Media S.A., dentro del grupo Havas, con marcas como Telefónica, Nissan, Cruz Verde, LG, Natura, Movii y Michelin. Entre 2021 y 2022 pasó a Páramo Presenta y Sueño Estéreo SAS como Marketing Manager, en proyectos como el Festival Estéreo Picnic, Baum Fest y KnotFest.

En noviembre de 2022 se unió a UM Worldwide como Director of Client Services, a cargo de Atom, la unidad de estrategia de medios para WOM Colombia. En enero de 2024 llegó a Initiative como Director of Client Services, al frente de FluidX para Unilever, antes de asumir la dirección para la región andina en octubre de 2025 y, ahora, la dirección general de Initiative Colombia.

Según la compañía, la gestión de Contreras estará orientada a fortalecer el crecimiento de Initiative en Colombia y el trabajo con sus clientes, en continuidad con la experiencia que acumuló en estrategia de medios, planeación y desarrollo de negocio durante su carrera dentro del grupo.