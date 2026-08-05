WPP Media nombra nuevos líderes para México y Colombia

WPP Media designó a Christian Dieb Faour como CEO de México y chairman de la operación colombiana, y a Camilo Cristancho Guzmán como managing director de Colombia y del clúster WPP Media Centro.

La compañía redefine su estructura regional con dos ejecutivos que sumarán responsabilidades sobre once mercados de América Latina.

Ese clúster agrupa a Ecuador, Venezuela, Perú, el Caribe, Miami y Centroamérica, con presencia en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Christian Dieb Faour tendrá un doble encargo. Desde México dirigirá la operación local y, al mismo tiempo, presidirá la de Colombia. Según la compañía, el foco de esa estructura está en alinear la operación entre ambos países, impulsar el talento local y posicionar a la agencia como socio de crecimiento para los anunciantes.

El ejecutivo llega con más de 25 años en la industria de medios y publicidad. Su recorrido incluye cargos de gerencia general y comercial en Grupo Prisa, Caracol Radio y RCN, además de la presidencia regional de UM para Latinoamérica y la dirección general de IPG Mediabrands para la Región Andina, donde estuvo a cargo de la expansión del negocio y la diversificación del portafolio de servicios.

Camilo Cristancho Guzmán, por su parte, asume la dirección de Colombia y del clúster Centro con el encargo de ampliar las capacidades de servicio de la agencia y desarrollar soluciones que se traduzcan en ventajas competitivas para los clientes, con énfasis en sinergias entre mercados.

Su hoja de vida suma más de 15 años en la industria. Lideró áreas de estrategia, analytics y tecnología en Colombia y más recientemente ocupó la posición de CEO de Initiative y Mediahub. Es economista y ejerce como profesor de Matemáticas y Marketing en la Universidad Externado de Colombia, un perfil que combina la práctica del negocio con la academia.

Los nombramientos se enmarcan en el proceso de transformación de WPP Media en mercados que la compañía considera prioritarios dentro de la región.