Armando Martínez es el nuevo Chief Media Officer de Publicis Media Colombia

El ejecutivo llega tras dos años al frente de OMD Colombia y suma al grupo un perfil formado en performance, data y activación digital regional.

Armando Martínez fue designado Chief Media Officer de Publicis Media en Colombia. El nombramiento implica su salida de OMD Colombia, donde se desempeñaba como Chief Executive Officer desde junio de 2024.

Durante su gestión en OMD, la agencia obtuvo el cuarto lugar en el ranking mundial de agencias de medios de WARC en 2026 y fue reconocida como Agencia de Medios del Año 2026 por P&M. También registró el mayor número de premios Effie en 2025 y obtuvo el Grand Prix de los YouTube Awards en 2024. Al cumplir dos años en el cargo, el ejecutivo destacó además la recuperación y el fortalecimiento de relaciones con clientes del portafolio local.

Martínez construyó su carrera en el cruce entre medios digitales, performance y data. Entre 2022 y 2024 fue Managing Director de OMG Transact and Activation Hub Latam, en Bogotá. Antes estuvo dos años y medio en Essence como HUB Lead, donde montó desde cero la operación centralizada de activación digital, AdOps y analytics de la agencia en Colombia para atender oficinas globales.

Su paso por Estados Unidos incluye dos etapas en Miami. En Omnicom Media Group fue Performance Manager y luego Director of Programmatic and Digital Innovation entre 2017 y 2019, con responsabilidad sobre la operación técnica regional de campañas de search y los proyectos de ecommerce y SEO. Previamente fue Search Specialist en Havas Media Miami.

En Colombia, su recorrido inicial estuvo ligado a contenido y comunicación digital. Fue analista de contenido digital en Avianca entre 2013 y 2015, donde lideró la estrategia SEO de Avianca.com y la reorganización de la arquitectura del sitio. Antes trabajó en LLorente & Cuenca como asistente consultor de comunicación online.

Por fuera de la industria, Martínez es fundador y presidente de Proyecto Guajira, una fundación creada en 2016 que trabaja en reducir los niveles de desnutrición infantil en ese departamento a partir de tres pilares: apoyo social, educación y desarrollo.

Con esa trayectoria, Martínez llega a Publicis Media con un perfil híbrido entre la operación técnica y la dirección de negocio, una combinación que el grupo ha venido priorizando en la región a medida que la planeación de medios se apoya cada vez más en data propia y en modelos de activación centralizada.