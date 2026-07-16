Kantar revela el mapa de la colombianidad: los valores que unen al país y diferencian a sus regiones

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta comparten rasgos culturales, aunque cada ciudad presenta motivaciones y códigos de conexión particulares para las marcas.

Kantar, líder global en datos y análisis de mercadeo, lanza un nuevo estudio sobre los valores que motivan a los colombianos y las claves que permiten a las marcas conectar de manera más efectiva con consumidores de distintas regiones del país.

La investigación encontró que la principal tensión cultural del colombiano surge entre dos fuerzas que conviven permanentemente, el deseo de progreso y el valor que otorga a la tradición. Los colombianos aspiran a crecer, mejorar sus condiciones de vida y construir un mejor futuro, mientras conservan fuertes vínculos con la familia, las costumbres y las creencias que les brindan estabilidad.

El estudio identificó cuatro grandes valores que caracterizan a la población colombiana:

Abiertos: dispuestos a aceptar el cambio y explorar nuevas posibilidades.

Tradicionales: encuentran seguridad en las costumbres y las prácticas heredadas.

Empáticos: priorizan las relaciones humanas y la conexión con los demás.

Encausados: creen en el esfuerzo, la disciplina y el progreso personal.

Además, los colombianos se reconocen como resilientes, creativos, orgullosos, trabajadores, hospitalarios, optimistas y familiares, atributos que atraviesan las distintas regiones del país.

Comprender la colombianidad exige mirar más allá de las variables demográficas. Los consumidores comparten valores profundos que influyen en sus decisiones, expectativas y relaciones con las marcas. Identificar esos códigos culturales permite construir propuestas más relevantes y cercanas para cada audiencia

Afirma Ana María Martinez, Qualitative Account Manager en Kantar.

Bogotá: progreso, eficiencia y visión global

Bogotá se percibe como la ciudad de las oportunidades y la superación personal. Los bogotanos valoran especialmente la evolución individual, la eficiencia y el acceso a tendencias globales. Se describen como resilientes, trabajadores y curiosos, con una fuerte orientación al logro y al aprendizaje continuo.

Para conectar con este consumidor, las marcas deben proyectar liderazgo, innovación, confianza y capacidad para facilitar la vida cotidiana.

Medellín: ambición, disciplina y orgullo por el logro

La identidad paisa está marcada por la cultura del esfuerzo, la creatividad para resolver problemas y la confianza en las propias capacidades. Los habitantes de Medellín se reconocen como laboriosos, disciplinados y valientes, mientras mantienen una fuerte conexión con la familia y las tradiciones.

Las marcas encuentran mayores oportunidades cuando comunican progreso, ingenio, excelencia y orgullo por los resultados alcanzados.

Cali: intensidad, optimismo y búsqueda de experiencias

Los caleños destacan por su expresividad, alegría y capacidad para disfrutar el presente. La ciudad combina resiliencia con una fuerte inclinación hacia las experiencias, el disfrute y la conexión emocional.

Las marcas que generan mayor afinidad son aquellas que transmiten energía, espontaneidad, movimiento y una actitud positiva frente a la vida.

Barranquilla: alegría, espontaneidad y apertura al mundo

Los barranquilleros se caracterizan por su hospitalidad, sentido del humor y disposición para disfrutar cada momento. La búsqueda de nuevas tendencias y experiencias convive con una personalidad extrovertida y optimista.

Las marcas conectan mejor cuando proyectan cercanía, diversión, modernidad y una visión aspiracional asociada al éxito y al disfrute.

Cartagena: orgullo, ambición y espíritu festivo

La identidad cartagenera combina un fuerte deseo de progreso con una personalidad vibrante y social. Los consumidores de esta ciudad valoran el reconocimiento, la diferenciación y las experiencias que les permiten expresar su individualidad.

Las marcas tienen una oportunidad relevante al construir mensajes asociados con éxito, prestigio, energía y autenticidad.

Santa Marta: diversidad, bienestar y conexión humana

Los samarios destacan por su hospitalidad, respeto por la diversidad y estrecha relación con el entorno natural. Son consumidores que valoran la conversación, el conocimiento y las experiencias que enriquecen su visión del mundo.

Las marcas que logran conectar con esta audiencia suelen transmitir cercanía, sofisticación, equilibrio y sentido de comunidad.

Las diferencias regionales siguen siendo fundamentales para entender al consumidor colombiano. Cada ciudad tiene motivaciones, aspiraciones y códigos culturales propios. Las marcas que reconocen esas particularidades cuentan con mayores posibilidades de construir vínculos emocionales sólidos y sostenibles en el tiempo

Agrega Quintero.

¿Qué conecta a las marcas con los colombianos?

El estudio encontró que los atributos con mayor potencial de conexión incluyen determinación, éxito, confianza, modernidad, energía positiva, cercanía, autenticidad y hospitalidad.

Las conclusiones muestran que las marcas fortalecen su relevancia cuando reflejan las aspiraciones de progreso de los colombianos, acompañadas de mensajes que reconocen la importancia de la familia, la comunidad y las relaciones humanas.

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