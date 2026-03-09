Burgerville celebra su quinta edición en Bogotá

Esta nueva entrega tendrá lugar en La Hacienda San Rafael y trae como novedad un restaurante de Perú, como invitado internacional y tres de Medellín.

Los próximos 13, 14 y 15 de marzo, Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Burgerville, el festival gastronómico que convirtió la hamburguesa en una excusa cultural para encontrarse, compartir y celebrar alrededor de la comida. El evento celebra su quinta edición en una nueva sede, La Hacienda San Rafael, un espacio bastante amplio, que permite aumentar su propuesta inmersiva y escenográfica, elevando la experiencia del festival.

Queríamos darle un giro a Burgerville 2026, así que transportamos este festival temático que viaja en el tiempo a La Hacienda San Rafael, para que nuestros asistentes descubran un nuevo mundo, una nueva época y nuevas dinámicas que tenemos preparadas

Comenta Laura Sánchez, cofundadora y directora comercial de The Gula Group.

Desde su creación, Burgerville se ha consolidado como un laboratorio creativo donde no sólo participan las mejores hamburgueserías de la ciudad, sino también algunos restaurantes que no suelen trabajar hamburguesas, y que experimentan con nuevos sabores, técnicas e influencias, para crear su propia versión para el evento. Para esta edición, el festival amplía su mirada e incorpora, por primera vez, hamburguesas provenientes de Perú y Medellín, sumando diversidad cultural a la experiencia.

Equipo detrás de Burguerville

Este año, Burgerville reúne las propuestas de 35 restaurantes, curadas por B.eats, que presentan su versión de hamburguesa creada exclusivamente para el festival, junto a su acompañamiento:

Godo Facts Food,, Ko Asian Kitchen, Cotiza Longaniza, Aliendo de Dragón, Home Burgers, The Red Turtle, Ovejo, Bícono, Bubu Burger, Cabrera Resto Bar, Reburger, Agadon, Longos, Ganzō, Los Tacos Norteños, Ideal, Gauchos, Los Valientes, Renne Peruvian Bistro, Sir Frank, Andres Carne De Res, Universal, Birrería Macha, El Libanés, Frencheese Burger, Santiago Smashed Burger, Bensa, Salvaje, Ossolima , desde Medellin llegan 3 restaurantes: Andes Smash Burger (Mde), Bramante (Mde), y desde Perú Big Boy by Godo, además de 8 emprendimientos de postres : Grupo Smile, Home Ice cream and shakes, Orso, Berry Lab, Butter Baked, Masacro, Lett & Donuts Bites, Friends Factory.

Adicionalmente, más de 20 marcas patrocinadoras activarán experiencias pensadas para disfrutarse más allá del plato. La programación se complementa con música en vivo de artistas emergentes, espacios de esparcimiento y una experiencia pet friendly, que convierte al festival en el plan perfecto para el fin de semana. El domingo, además, Burgerville abre sus puertas a familias con niños para que todos puedan disfrutar del festival.

Este año tendremos más intercambio entre ciudades, con hamburguesas de Perú y Medellín participando en la edición de Bogotá y viceversa. Las visitas recientes han sido muy positivas y varios restaurantes están dinamizando la escena local, incluso más allá del mundo de las hamburguesas. En general, es muy interesante ver cómo el país sigue creciendo en propuestas y nivel gastronómico en ambas ciudades

Comenta Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group y fundador de B.Eats.

Bogotá, punto de partida del festival, ha hecho de Burgerville parte del calendario gastronómico de la ciudad, que en su edición del 2025 recibió a 31.221 asistentes, vendió 129.432 platos de comida y generó 1.983 empleos. Tras una exitosa primera edición en Medellín, que contó con 21.067 asistentes, 53.243 platos vendidos y 1.423 empleos generados, el circuito del festival regresa a la ciudad de la eterna primavera en abril, fortaleciendo el intercambio entre escenas gastronómicas, aportando al desarrollo restaurantero de la ciudad. Medellín también tendrá como novedad la participación de 3 restaurantes de Bogotá y uno de Lima.

En cuanto a los gustos gastronómicos en las dos ciudades, hemos notado que en Medellín hay una tendencia hacia los sabores más dulces y muchas hamburguesas incorporan ese perfil. Al mismo tiempo, las propuestas de Medellín que viajaron a Bogotá y a su vez las de Bogotá que estuvieron en Medellín, tuvieron muy buena acogida durante la primera edición, lo que demuestra una apertura del público nacional a probar conceptos distintos

Añade Escallón.

Burgerville es una creación de The Gula Group, grupo líder en el desarrollo de festivales gastronómicos en el país, que entiende la comida como un hecho cultural, social y económico, y hasta el momento tienen cuatro reconocidos eventos: Burgerville Bogotá, Burgerville Medellín, El Papá de los Asados y BogotaEats a Cielo Abierto.

Durante tres días, en Burgerville la comida será el punto de encuentro para amigos, parejas, familias y mascotas, en un ambiente que mezcla gastronomía, música, experiencias de marca y ciudad.

Para mayor información y conocer el menú visite

Boletas disponibles en

