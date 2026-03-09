Inician obras del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín

Este 4 de marzo la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia, concesionario responsable de la Alianza Público-Privada (APP), anunciaron el inicio de los trabajos para el nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

Desde la primera semana del presente mes comenzaron las labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos que lideran la primera etapa de intervención física del proyecto. Este inicio de actividades marca el comienzo de una nueva era para el deporte, el entretenimiento y el desarrollo urbano, con un impacto directo en la generación de empleo, la activación de cadenas productivas y la modernización de un sector clave de la ciudad.

“Es una mañana que quedará para la historia porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios. Por eso, desde la Administración decidimos hacer todo lo necesario para garantizar que se cumpliera ese sueño de tener un estadio del mejor nivel para Bogotá”, señaló el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Además, el mandatario también explicó que, tras la revisión del proyecto, se realizaron ajustes para facilitar su ejecución. De acuerdo con la información presentada, el nuevo estadio tendrá una capacidad superior a 50.000 espectadores, contará con grama híbrida y cubierta retráctil, además de cumplir estándares internacionales en aspectos como seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes.

“Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”, destacó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Según lo anunciado, la construcción del nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín está proyectada para finalizar en diciembre de 2027. Durante el desarrollo de las obras, el actual escenario continuará operando con normalidad.

El proyecto también contempla la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos y la participación de sectores asociados a la construcción, ingeniería y proveeduría técnica.

