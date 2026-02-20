Así fue la inversión publicitaria en Colombia durante 2025

En 2026, en su primera video columna del año, Carolina Ibargüen, CEO de Kantar IBOPE Media, analizó el comportamiento de la inversión publicitaria en Colombia durante 2025.

En la primera video columna que trae la CEO de Kantar Ibope Media, se enfoco en como fue la inversión publicitaria del país (Colombia) durante 2025 y que se esperará para este año, por ejemplo, duraante el video explica que el cierre de 2025 evidenció un proceso de ajuste en el mercado publicitario. Aunque se registró una ligera disminución nominal en la inversión, al considerar la inflación el entorno llevó a las marcas a replantear cómo y cuándo invertir, priorizando decisiones más estratégicas y enfocadas en la eficiencia. También señala que el volumen de inserciones fue menor frente al año anterior, lo que reflejó una priorización de calidad sobre cantidad.

Durante el año se observaron picos de mayor dinamismo en meses específicos, lo que, según expone, demuestra que las marcas continúan activándose cuando identifican contextos y audiencias adecuados. En el análisis por medios, destaca el desempeño de la publicidad exterior, impulsada por la expansión de formatos digitales y nuevos circuitos.

En el apartado sectorial, menciona que el sector farmacéutico se consolidó como uno de los principales motores de la inversión publicitaria, en un contexto de mayor relevancia de la salud y el bienestar. También señala el crecimiento del sector de medios y contenidos, mientras que otros sectores ajustaron sus presupuestos como parte de un proceso de optimización.

Además. indica que 2025 dejó aprendizajes en planeación estratégica, uso de datos y toma de decisiones informadas. De cara a 2026, proyecta una recuperación gradual de la inversión, impulsada por mejores expectativas económicas y por eventos como el mundial de fútbol y el ciclo electoral, que históricamente dinamizan el mercado. El reto, concluye, será capitalizar este contexto con estrategias que integren datos, creatividad y conectividad para un crecimiento sostenible.

También le puede interesar: Publicidad con datos, negocio y creatividad: la apuesta de la UAO que la llevó al TOP FICE