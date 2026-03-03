El modelo de negocio integrado de Havas Colombia

Su talento y la integración entre el modelo Village y el New Core le han permitido a esta compañía alinearse para crecer junto con sus clientes.

El modelo Village –con el que Havas trabaja desde hace más de diez años en Colombia– no solo es organizativo, sino operativo. A diferencia de las estructuras convencionales, en las que los creativos, las agencias, los medios y la data trabajan en silos independientes, este modelo une todas las disciplinas en un solo sistema, centrado en el negocio de sus clientes. “Este modelo tiene una ventaja triple, por sus tres pilares: la velocidad de decisión, porque eliminamos fricciones internas y reducimos los tiempos de respuesta al mercado; la coherencia estratégica, con una sola narrativa de marca desde la data hasta la ejecución; y la eficiencia económica, porque tenemos menos capas, menos duplicidades y la inversión va directa al impacto”, destaca Pablo Izquierdo, CEO de Havas Colombia.

Los resultados obtenidos en New Business reflejan un enfoque estratégico que prioriza la profundidad sobre el volumen. Más que buscar cantidad, la compañía ha ganado pitches que fortalecen las relaciones con sus clientes. “Hemos ganado muchos pitches bajo el modelo Village, en los que ofrecemos soluciones 360°. De hecho, aproximadamente el 60 % de nuestros clientes opera bajo este esquema, que integra creatividad, medios, data, influence y otras capacidades”, agrega Izquierdo.

Gracias a su capacidad y a su apuesta por el talento, hoy Havas Colombia tiene puntos positivos dentro del sector, pues entiende todo lo que conlleva el fácil acceso de tecnología y de inteligencia artificial.

“Estamos ante un momento muy especial de la industria, en el que tenemos que posicionarnos a favor de una mezcla entre talento humano y tecnología, y no de solo tecnología, que nos puede llevar a ser todos iguales. Entonces, la diferenciación siempre está en las personas”, subraya el CEO de Havas Colombia.

Adicionalmente, su New Core está estrechamente vinculado al modelo Village. Representa una evolución de agencia a compañía de soluciones de comunicación, que redefine el valor diferencial en la industria actual: la transición de la ejecución al acompañamiento estratégico.

Este artículo es una Colaboración paga con Havas.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

También le puede interesar: Manzana Postobón convierte el Giro de Rigo Barranquilla en el punto de encuentro: “El Parchadero de los Mijitos” para toda la familia y amigos

