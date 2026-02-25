Bata refuerza su operación en Colombia en 2026

Con una red de más de 310 tiendas en el país, Bata avanza en la evolución de su operación física, priorizando la modernización de puntos de venta y una experiencia más alineada con los hábitos actuales de compra.

Con más de 50 años de operación en Colombia, Bata, la compañía global de calzado, inicia una nueva etapa de evolución enfocada en fortalecer su propuesta de diseño, modernizar su red de tiendas y consolidar su producción local como pilares de su operación en el país. Este movimiento marca un paso relevante dentro de su trayectoria en el mercado colombiano, al integrar diseño global y ejecución local como ejes estratégicos para 2026.

Como parte de esta evolución, recientemente la compañía incorporó un nuevo diseñador global a su estructura, decisión orientada a robustecer su portafolio con propuestas más contemporáneas y funcionales, alineadas con las tendencias actuales del mercado, sin perder su posicionamiento en accesibilidad y relación precio–valor.

En Colombia, esta apuesta se materializará a través del fortalecimiento de su operación comercial. Bata avanzará en un programa de aperturas y remodelaciones a nivel nacional dentro de su red de más de 310 tiendas, con el objetivo de optimizar la experiencia en punto de venta y reforzar la integración entre sus canales físicos y digitales. Esta estrategia incluye la expansión de tiendas especializadas de North Star, marca con la que busca fortalecer la categoría de sneakers y conectar con nuevas generaciones de consumidores.

Un mercado que exige mayor eficiencia y valor

En línea con esta evolución estratégica, la industria del calzado en Colombia ha mostrado señales de consolidación reciente, impulsada por una demanda sostenida en productos de uso cotidiano en los últimos años, según el Mapa Nacional del Retail 2025. En este entorno, el consumo se ha caracterizado por decisiones más racionales y mayor foco en funcionalidad.

Incluso, durante 2025, Bata comercializó más de 7,4 millones de pares en el país, desempeño que le permitió identificar cambios relevantes en los patrones de compra de los consumidores colombianos. Entre las principales tendencias observadas se destacaron:

Comodidad y durabilidad como criterios prioritarios para el uso diario.

Relación precio y valor como factor determinante en la decisión de compra.

Versatilidad en productos que funcionan en contextos múltiples (trabajo, estudio, ocio).

Menor rotación por moda estacional y mayor enfoque en productos funcionales, con diseño y alta calidad.

Creciente interés por marcas con presencia local y respaldo productivo en Colombia.

El consumo mantiene además estacionalidades marcadas, con picos relevantes en el regreso a clases, el Día de la Madre, mitad de año y la temporada de fin de año, momentos clave dentro del calendario comercial del sector.

Producción local como activo estratégico

Dentro de esta estrategia, la planta Manisol, ubicada en Manizales, continúa siendo un activo clave para la operación de Bata en Colombia. Esta instalación aporta más del 30 % de los pares comercializados de la marca en el país, contribuyendo a la generación de empleo formal y al fortalecimiento de la cadena productiva nacional.

Los cambios en el consumo de los colombianos nos exigen ser más ágiles, cercanos y relevantes. Para Bata, 2026 será un año para seguir evolucionando como compañía, entendiendo cómo viven y compran nuestros clientes, para ofrecer calzado que responda a sus necesidades reales, con calidad, comodidad y accesibilidad

Afirma Gustavo Orozco, gerente general de Bata Colombia.

Con décadas de presencia en el mercado y una operación que combina producción local, retail físico y canales digitales, Bata reafirma su compromiso con Colombia y su papel como uno de los líderes del sector, en un entorno donde el consumidor prioriza funcionalidad, valor y respaldo local.

