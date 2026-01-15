Mediastream y Amagi se unen para liderar la transformación Cloud de Broadcasters y canales FAST en la región

Mediastream, plataforma dedicada a servicios de streaming y distribución de contenido en Latinoamérica, y Amagi, proveedor global de tecnología SaaS basada en la nube para televisión broadcast y streaming, anuncian su alianza. Esta partnership estratégica regional busca fortalecer su propuesta de negocio en los mercados de broadcasters, publishers y generadores de contenido de video.

La unión de ambas compañías permitirá a las empresas de medios latinoamericanas acelerar su migración a la nube, lanzar canales lineales de alta calidad (incluyendo deportes y noticias en vivo) y capitalizar el creciente ecosistema de canales FAST (Free Ad-Supported Streaming TV).

“La tecnología de Amagi es un complemento fundamental para la plataforma end-to-end de Mediastream, especialmente en lo que respecta a la creación y gestión de canales lineales en la nube,” afirmó Gabriel Schiavoni, Strategy & Business Development Director de Mediastream.

“Al integrar soluciones de Cloud Playout líderes como Amagi CLOUDPORT con nuestra capacidad de distribución regional y herramientas de monetización avanzada, estamos ofreciendo a nuestros clientes una ruta inigualable para modernizar sus operaciones, reducir costos de infraestructura y escalar su presencia en el mercado digital de forma rápida y eficiente, especialmente en la alta demanda que vemos en el Cono Sur.”, agrega Schiavoni.

La alianza se centrará en:

Soluciones Unificadas: ofrecer una solución integral que combine las capacidades de Playout y Ad Insertion de Amagi con la plataforma de Video Online (OVP) y la red de distribución (CDN) de Mediastream.

Crecimiento FAST: acelerar la adopción y el crecimiento de canales FAST, un modelo de negocio en auge que permite a los propietarios de contenido monetizar sus archivos de manera efectiva.

Soporte Regional: proporcionar soporte técnico y consultoría localizada para garantizar una implementación fluida y un rendimiento óptimo, aprovechando la infraestructura ya establecida de Mediastream.

El partnership Mediastream-Amagi representa un hito en la disponibilidad de soluciones de broadcast de clase mundial en la nube, consolidando una oferta que ayudará a los clientes a innovar y a estar listos para la próxima era de la distribución y consumo de video en la región.

