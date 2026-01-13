VTA+ lleva innovación colombiana al CES 2026

La empresa colombiana VTA+ participó en el CES 2026, la feria tecnológica más influyente del mundo, como parte de su estrategia de consolidación internacional y crecimiento en el ecosistema de hogar inteligente. En un evento que reúne a más de 170.000 asistentes de todo el mundo, la compañía presentó su portafolio como un caso de innovación desarrollada en Latinoamérica con alcance global.

En solo cinco años, la marca ha logrado presencia en más de 10 países, cuenta con más de 300 referencias de soluciones para el hogar inteligente, servicios de cloud storage, distribución en plataformas como Amazon y más de 1,5 millones de descargas de su aplicación. Su llegada al CES 2026 confirmó que la tecnología creada desde Colombia puede competir de tú a tú con grandes jugadores internacionales.

“Participar en CES 2026 es una validación de que vamos por el camino correcto. Desde VTA+ demostramos que la innovación pensada desde Latinoamérica puede escalar globalmente cuando está centrada en las personas y en resolver necesidades reales del hogar”, afirma Adriana Martín Gómez, Gerente de Mercadeo.

Durante la feria, la compañía presentó nuevas soluciones de hogar inteligente que integran inteligencia artificial, automatización y energía sostenible. Entre los lanzamientos se destacan cámaras de seguridad con IA y almacenamiento en la nube, cerraduras con reconocimiento facial, purificadores de aire diseñados para hogares con mascotas y estaciones de carga con energía solar. Estas tecnologías buscan mejorar la seguridad, la comodidad y el bienestar cotidiano, integrándose de forma simple a la vida de las personas.

La participación en CES 2026 se da en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico a nivel global, con proyecciones cercanas al 20%. En línea con esta tendencia, la empresa ha transformado su estrategia digital en uno de los principales motores del negocio. En los últimos dos años, el e-commerce pasó de ser un canal de venta a convertirse en una experiencia que educa, acompaña y conecta al usuario con un ecosistema completo de hogar inteligente, representando una proporción cada vez más relevante de las ventas totales.

Uno de los factores que diferencia a VTA+ en el escenario internacional es su enfoque en ecosistemas integrados y su profundo conocimiento del consumidor latinoamericano. La compañía no ofrece soluciones aisladas, sino un portafolio completo gestionado desde una sola aplicación, diseñado para hacer la tecnología más cercana, accesible y funcional para el día a día. Este enfoque ha permitido una rápida adopción en Centro y Suramérica, donde la empresa continúa ampliando su distribución y base de usuarios, con expectativas de que la región represente una participación creciente de las ventas en 2026.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central dentro de la propuesta de valor de VTA+. Su portafolio incluye cámaras exteriores con paneles solares y power stations portátiles recargables con energía solar, que permiten a los hogares reducir el consumo energético y ganar mayor autonomía. Para la compañía, la sostenibilidad no es un atributo adicional, sino una característica integrada a la experiencia del hogar inteligente.

Más allá de la visibilidad, la empresa concibe el CES 2026 como una plataforma estratégica para cerrar alianzas, impulsar la innovación accionable y fortalecer su posicionamiento global. Tras su participación en la feria, la empresa proyecta un crecimiento de doble dígito frente al año anterior, apalancado en la expansión regional, el fortalecimiento del canal digital y la adopción de su ecosistema completo.

Con su presencia en CES 2026, VTA+ reafirmó su visión de construir un hogar inteligente conectado, simple y centrado en las personas, y de acompañar la evolución del hogar latinoamericano a través de tecnología que se integra de forma natural a la vida cotidiana.

