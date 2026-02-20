El Vivo X300 Pro está en Colombia

En febrero de 2026, la marca de tecnología Vivo llegó con la serie X a Colombia, presentando un nuevo nivel de imagen móvil y rendimiento inteligente con el Vivo X300 Pro.

Construido sobre tres décadas de ingeniería, investigación óptica y desarrollo de tecnología propia, el X300 Pro materializa el profundo compromiso de la marca con la innovación orientada al usuario y la excelencia técnica.

Lo que hace realmente diferente a X300 Pro es su arquitectura de telefoto de nueva generación: la más avanzada jamás creada por vivo. Su base es el Ultra-Sensing Sensor HPB, un sensor tripartito co-personalizado con el apoyo de MediaTek y diseñado exclusivamente para vivo, capaz de ofrecer una mayor captación de luz, mejor rango dinámico y detección precisa del sujeto. Este hardware se complementa con el Pro Imaging Chip VS1 de vivo, un procesador desarrollado internamente para mejorar la claridad, el seguimiento y el desempeño en baja luz a nivel computacional.

Una parte clave de la evolución tecnológica de vivo proviene de alianzas con líderes globales. La colaboración con ZEISS, establecida en 2020, ha incorporado principios ópticos profesionales a los sistemas de imagen de vivo: estándares de precisión cromática, certificación óptica y estilos de retrato inspirados en lentes clásicos de ZEISS.

Con X300 Pro, esta colaboración alcanza un nuevo nivel: combinada con las estrategias de estabilización de vivo y sus algoritmos de imagen, esta base óptica impulsa la Cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP, logrando precisión a larga distancia y detalles nítidos en escenarios exigentes como conciertos, espectáculos en vivo, naturaleza y viajes.

Para expandir aún más las capacidades ópticas, X300 Pro es compatible con el teleobjetivo vivo ZEISS 2.35x y el kit profesional de fotografía, permitiendo por primera vez un alcance telefoto profesional en un dispositivo móvil compacto.

La asociación de vivo con MediaTek también ha desempeñado un papel clave en moldear el rendimiento de X300 Pro. Desde 2023, ambas compañías han trabajado estrechamente para co-definir y optimizar la arquitectura central de la plataforma, alineando hardware y software desde cero para mejorar la eficiencia energética, acelerar las capacidades de IA y fortalecer el rendimiento general del sistema. Esta colaboración se materializó en la plataforma insignia Dimensity 9500, un chipset de próxima generación definido conjuntamente por vivo y MediaTek que proporciona la base estable, inteligente y eficiente necesaria para la fotografía avanzada, la creación de video y el uso diario.

Al combinar sensor, chip, algoritmos y lente en un sistema óptico-computacional unificado, fortalecido mediante la colaboración clave con MediaTek, X300 Pro emerge como un verdadero punto de inflexión en la fotografía móvil.

El dispositivo también marca el debut mundial de OriginOS 6, introduciendo una experiencia de sistema renovada diseñada para mayor velocidad, fluidez y simplicidad. Por primera vez, los usuarios fuera de China pueden acceder al diseño de interacción más reciente de vivo, mejorando la forma en que trabajan y navegan en su smartphone.

Un elemento central de esta experiencia es vivo Office Kit, una plataforma de flujo de trabajo entre dispositivos que elimina las barreras tradicionales entre computadoras Mac/Windows y dispositivos vivo, creando un espacio de trabajo unificado donde la información se mueve sin esfuerzo entre dispositivos.

El año pasado, Vivo celebró tres décadas de historia, fortaleciendo su posición como una de las compañías tecnológicas más influyentes de Asia. Más allá de China —donde se mantiene como una de las marcas líderes en smartphones— vivo opera en más de 60 mercados, incluyendo regiones clave como India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Italia, España, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y, en América Latina, México, Colombia, Perú, Panamá y Chile. Hoy, vivo conecta a más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

Su ecosistema de innovación está respaldado por más de 13,000 especialistas en I+D distribuidos en centros de investigación en Shenzhen, Dongguan, Pekín, Hangzhou, Shanghái, Nanjing y Xi’an, donde la compañía desarrolla tecnologías de próxima generación como 5G, inteligencia artificial, fotografía computacional y diseño industrial avanzado. Este ecosistema ha dado lugar a un sólido cuerpo de propiedad intelectual, incluyendo la familia de chips de imagen desarrollada internamente —V1, V2, V3, V3+ y VS1— que refleja la visión de largo plazo de vivo en ciencia de imagen.

La llegada de X300 Pro representa un renovado compromiso de la marca por llevar innovación móvil de alto nivel a la región. Con X300 Pro, vivo presenta el resultado tangible de su filosofía, la profundidad de su ingeniería y su visión a largo plazo: tecnología diseñada para conectar verdaderamente a las personas con el mundo digital, reafirmando la estrategia global de la marca.

