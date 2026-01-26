lunes, enero 26, 2026

Essity celebra el primer año de operación de su granja solar en el Cauca

Essity celebra el primer año de operación de su granja solar en el Cauca

En su primer año de operación, la granja solar de Puerto Tejada permitió que en promedio el 38,3% de la energía consumida en la planta del Cauca proviniera de fuentes solares, evitando la emisión de 8.144 toneladas de CO₂.

Redacción P&M
 enero 26, 2026

Essity completó el primer año de operación de su granja solar en Puerto Tejada, Cauca, en alianza con Celsia. La infraestructura suministró en promedio el 38,3 % de la energía utilizada por la planta y permitió evitar la emisión de 8.144 toneladas de CO₂ entre agosto de 2024 y agosto de 2025. El proyecto hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía y se enmarca en su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 13, relacionado con la acción por el clima.

La granja solar está compuesta por 49.350 módulos fotovoltaicos, distribuidos en un área de 39,5 hectáreas, con una capacidad instalada de 19,9 MW. Durante su primer año de funcionamiento, el sistema cubrió parte de la demanda energética de la planta de Puerto Tejada, donde se producen más de 320 referencias de productos de higiene personal.

“Este primer año de resultados confirma que la apuesta por energías renovables es el camino correcto. Nos llena de orgullo ver cómo la granja solar del Cauca no solo mejora nuestro desempeño ambiental, sino que también refleja la innovación con propósito que caracteriza a Essity. Este logro, junto con nuestro lugar en el Ranking de Innovación Empresarial 2025, ratifica que la sostenibilidad es un motor de competitividad y bienestar”, señaló Juan Camilo Pineda, director de operaciones en Essity.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, la energía generada permitió evitar emisiones equivalentes a la absorción anual de un bosque de más de 1.000 hectáreas de pinos. Adicionalmente, el excedente de energía no consumido fue inyectado al Sistema Interconectado Nacional.

Cabe destacar, que durante este tiempo la planta a empleado a 580 personas y, durante la fase de construcción de la granja solar, se generaron 295 empleos adicionales en la región. En esa misma linea, su aporte ambiental, este proyecto se traduce en ahorros energéticos superiores a los 400 mil dólares anuales, fortaleciendo la competitividad de la compañía y respaldando la producción sostenible de marcas tradicionales como Pequeñín, Nosotras y TENA.

Este proyecto fue uno de los factores considerados en la participación de Essity en el Ranking de Innovación Empresarial 2025, organizado por la ANDI y la revista Dinero, donde la compañía se ubicó en el puesto 8 del arquetipo Héroes, en el lugar 13 dentro del sector industrial y en la posición 24 a nivel general entre 308 empresas evaluadas.

La granja solar del Cauca cuenta con una vida útil proyectada de 30 años y un modelo escalable a otras operaciones de la compañía en Colombia y otros países de la región.

 

Empresas sostenibles

Marcas Sostenibles
