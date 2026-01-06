“Tech Trends”: informe de Globant sobre tendencias 2026

El informe analiza cómo las empresas están dejando atrás la fase de experimentación con IA para construir inteligencia operativa, escalable y orientada al ROI en todas sus operaciones.

Globant, una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro digital e impulsado por la IA, presentó hoy su nuevo reporte, “Tech Trends 2026: 5 Fuerzas que construirán el futuro”. El estudio describe las principales innovaciones que marcarán la próxima etapa de madurez de la IA en las empresas. En 2026, el crecimiento de los negocios estará definido no solo por la automatización avanzada, sino también por tecnologías integradas y de nueva generación que funcionarán como una plataforma estratégica para la transformación.

Según MIT (The GenAI Divide, State of AI in Business 2025), la mayoría de los pilotos de IA aún no logran escalar, lo que expone una brecha persistente entre la experimentación y la preparación empresarial. El reporte de Globant destaca que esta etapa forma parte de la evolución natural hacia la madurez de la IA. La IA ya no es una tendencia superficial: se está convirtiendo en el motor de la transformación empresarial, impulsando a las organizaciones a ir más allá de los sistemas conocidos y a adoptar cambios estructurales y culturales más profundos. Aquellas que establecen lineamientos claros, marcos de gobernanza y planes estratégicos de adopción ya están comenzando a ver un impacto medible.

Estos cambios marcan un reinicio claro para el panorama de la IA empresarial y un avance hacia la madurez. El reporte de Globant identifica cinco tendencias que definirán esta nueva era digital:

IA Agéntica: de la euforia al valor real: La IA agéntica está dejando atrás el rol de asistente pasivo para convertirse en sistemas autónomos que generan ROI medible. Por ejemplo, en retail, Globant Enterprise AI 2.3 y el Agentic Commerce Protocol (ACP) permiten que los agentes recomienden productos, personalicen ofertas y completen transacciones seguras a través de una conversación natural. Al integrar datos de POS, CRM, inventario y tendencias, estos agentes convierten cada interacción en conversión, insights y lealtad a largo plazo. Comunicación cuántica: cuando la seguridad alcanza velocidad cuántica: La comunicación cuántica está emergiendo como un disruptor de corto plazo para el cual todas las empresas deberían comenzar a planificar, ya que habilita intercambios de datos ultra seguros mediante encriptación cuántica y Distribución Cuántica de Claves (QKD). Para 2026, el 18% de los ingresos globales por algoritmos cuánticos provendrá de aplicaciones de IA, acelerando los avances en procesamiento, optimización y redes cuánticamente seguras (Hyperion Research, 5th Annual Global QC/QS Market Survey). Robótica avanzada y el auge de las máquinas potenciadas por IA: La robótica ya no se limita a los centros de almacenamiento: está ingresando en sectores como la salud, la logística y la infraestructura inteligente. Con un mercado global de robótica que se proyecta alcanzar casi USD 280 mil millones para 2034 (Precedence Research, Advanced Robotics Market Size and Forecast 2025–2034), las empresas están invirtiendo en sistemas que aprenden de su entorno, se adaptan en tiempo real y trabajan de manera segura junto a los humanos. Inteligencia ambiental: La era de la tecnología invisible: La inteligencia ambiental elimina la fricción entre las personas y la tecnología. Impulsados por IA predictiva y edge computing, los sistemas ambientales anticipan las necesidades de los usuarios y responden de manera contextual, redefiniendo la eficiencia y la experiencia. Ciberseguridad donde la IA es la defensa: El cibercrimen avanza a una velocidad sin precedentes. Las organizaciones que utilizan IA para detección y respuesta ya ahorran en promedio US$1,9 millones por brecha (IBM, 2025), pero aun así, el 97% de las compañías ha sufrido incidentes de seguridad relacionados con IA debido a controles de acceso deficientes. A medida que los atacantes aprovechan la IA para escalar el reconocimiento, automatizar exploits — herramientas que aprovechan vulnerabilidades para ejecutar ataques— y generar deepfakes, las empresas están migrando hacia una defensa predictiva impulsada por IA. Desde la verificación de identidad hasta el modelado proactivo de amenazas, la IA se está convirtiendo en la columna vertebral de la ciberseguridad en 2026.

2026 será otro año en el que empresas de todas las industrias acelerarán sus propios procesos de transformación. En los últimos dos años, la IA dominó todas las conversaciones, pero ahora está evolucionando hacia un cambio real y tangible. Los líderes pueden pausar o actuar —y quienes actúen marcarán el ritmo de la próxima década. Esperamos que las tendencias clave presentadas en este nuevo reporte de Tech Trends sirvan como una guía clara para los tomadores de decisión que navegan lo que viene

Afirma Diego Tártara, CTO Global en Globant.

A medida que la industria evolucione en 2026, las empresas deberán avanzar en sus estrategias operativas para marcar el ritmo de la próxima década de transformación digital. El éxito dependerá de entender estos avances como algo más que un logro digital: implicará construir un mundo en el que las organizaciones integren la IA de manera fluida en toda su estructura.

Para obtener más información, descargá el reporte completo aquí: https://reports.globant.com/en/trends/tech-trends-report-2026/