Aprovechar el contexto real en la publicidad: Sonata Location Intelligence

El marketing vive un momento de fragmentación sin precedentes. Las audiencias se mueven entre pantallas, calles y experiencias híbridas, donde conviven la televisión, la radio, los medios digitales, el OOH tradicional, el DOOH y el retail media. En este panorama, las marcas enfrentan un gran reto: ¿cómo conectar con relevancia en medio de tanta saturación?

La respuesta está en el contexto. No basta con segmentar audiencias digitales o medir clics. Hoy, lo que marca la diferencia es entender el momento y lugar exactos en que es relevante para una persona su entorno.

Con esta visión, Taptap desarrolló Sonata Location Intelligence, una plataforma que transforma la forma en que los anunciantes impactan a los consumidores a partir del “real life context”. Sonata combina más de 300 variables digitales, censales y de comportamiento geoespacial para identificar patrones: desde quienes visitan supermercados los fines de semana, hasta audiencias que asisten a eventos deportivos o transitan por zonas comerciales.

En palabras de Fernando Reyes, VP Strategy - Sur América en Taptap: “Sonata ayuda a que las marcas integren sus resultados de negocio con los de sus campañas digitales, rompiendo silos de información y tomando decisiones basadas en datos que generan valor más allá de un lead”.

El diferencial está en la activación omnicanal. Gracias a la interoperabilidad de datos, una marca puede sincronizar mensajes en banners, video online, pDOOH y retail media, siempre de manera respetuosa con la privacidad, pues Sonata no rastrea al usuario de forma individual.

El impacto es tangible. Según Alejandro Castaño, VP Growth Americas en Taptap: “Impactar a la audiencia en lugares de mayor relevancia ayuda a crecer la atención, el ad recall y la atribución en un 35%, de acuerdo con Brand Lift ejecutados por las marcas”.

Casos de uso ya muestran el potencial: cadenas de retail que refuerzan mensajes en zonas de alta afluencia, marcas de vehículos que activan corredores estratégicos o anunciantes que acompañan la pasión deportiva con comunicación pDOOH y digital antes, durante y después de un partido.

En un mercado donde la saturación es la norma, la clave no es impactar más veces, sino impactar mejor. Con Sonata LI, las marcas pueden tener un aliado que ayuda a ser más relevante y convertir cada interacción en un resultado de negocio.

