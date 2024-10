Por una vida sin subtítulos con el Centro Colombo Americano

El inglés –visto como segunda lengua– toma cada vez más relevancia para el crecimiento personal y profesional. Lograr fluidez requiere crear un hábito, una de las fortalezas en la metodología de enseñanza del Colombo. Según estudios realizados por la organización, el Colombo es la marca con mayor confianza para aprender inglés, por atributos como: ser el único centro bi-nacional avalado por la Embajada de Estados Unidos, tener sus programas registrados en las secretarías locales de educación, haber recibido diferentes certificaciones de calidad, entre otros.

“Los retos de 2020 nos llevaron a modificar nuestra oferta y a ver la virtualidad como otra oportunidad en el mercado. A su vez, nos permitió crear diferentes campañas que iniciaron con un enfoque funcional sobre el bilingüismo, con el mensaje si no entendiste, te lo perdiste, que nació de un insight que es perderse del contexto por no saber inglés.”, comenta Fernando Ramos Clavijo, head of strategy del Centro Colombo Americano.

Internamente, la institución ha cambiado su estructura, pero mantiene su compromiso con la calidad y la excelencia académica, con equipos especializados para los que la innovación juega un rol fundamental en el crecimiento. Por ello, El Colombo ha apostado por el top of trust, para estar en la mente de los usuarios como el lugar más confiable en la enseñanza del inglés. “Hemos cambiado la forma de medir el éxito: ya no solo es estar en la mente del consumidor, sino que confíe en nosotros. Hemos logrado tasas de crecimiento de doble dígito en los últimos años, gracias a nuestro esfuerzo en posicionamiento y renovación de la oferta curricular”, menciona Ramos.

En sus 82 años en el país, El Colombo ha impactado la vida de los colombianos, a través de la enseñanza del inglés y de diferentes comunidades, con los programas de responsabilidad social, las actividades culturales abiertas al público, el asesoramiento gratuito para estudios en Estados Unidos y la biblioteca pública bilingüe más grande del país.

Artículo publicado en la edición #493 de los meses de agosto y septiembre de 2024.

