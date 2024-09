El futuro, ahora: la propuesta de valor de Dentsu

Fundada en 1901 en Tokio, y ahora presente en más de 145 países, Dentsu ha sido un socio integral para el crecimiento y transformación de compañías líderes en el mercado global, trayendo soluciones integradas desde transformación de experiencia (EX) con soluciones en medios, CXM y creatividad; mientras que su enfoque en la transformación empresarial (BX) empuja los límites de la renovación y el crecimiento sostenible para las marcas, las personas y la sociedad. Así, Dentsu se anticipa a cambios sociales, tecnológicos y tendencias de mercadeo.

Philippe Seignol, CEO Latam de Dentsu Creative y CEO de Dentsu Colombia y México, afirma: “La innovación no es solo una tendencia; es parte de nuestro ADN. A través de los años, hemos innovado en la estrategia de go to market, trayendo soluciones que respondan a retos de negocio y generando un impacto positivo en la sociedad. Este enfoque ha permitido a Dentsu mantenerse relevante en un entorno competitivo, articulando creatividad, data, tecnología y medios a través de una fuerza colectiva de talentos diversos”.

Este enfoque de negocio y sociedad se traduce en su estrategia “Innovating to Impact”, que no solo busca el éxito comercial, sino también generar un impacto positivo en la sociedad y reflejar estos principios en sus clientes. Esta estrategia ha permitido a Dentsu mantenerse relevante y eficaz en un entorno competitivo, enfocándose en soluciones creativas que mejoran la presencia de marca, logrando resultados medibles y sostenibles, diferenciándose de otras agencias por su enfoque innovador en el crecimiento sostenible de sus clientes.

De acuerdo con Philippe, el gigante japonés ha logrado un impacto significativo con soluciones creativas que ofrecen resultados medibles y sostenibles, gracias a su enfoque en la integración: “Centrándose en ofrecer una integración más profunda de servicios de mercadeo, publicidad y tecnología. Combinando datos y creatividad para proporcionar soluciones personalizadas a sus clientes”; y a su innovación tecnológica: “invirtiendo considerablemente en tecnología y análisis de datos, utilizando herramientas avanzadas para mejorar la efectividad del mercadeo”. Estas características, junto con su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio, hacen que Dentsu se destaque en el panorama de holdings globales.

Un ejemplo tangible de esta innovación es “AI Playground”, una suite de inteligencia artificial diseñada para optimizar el ecosistema de mercadeo de los clientes B2B2C. Esta herramienta ha mejorado la efectividad de campañas, el impacto de formatos publicitarios y la construcción de audiencias en diferentes canales, integrando tecnología, creatividad y ciencia de datos para ofrecer un valor real.

El mercado colombiano

La coyuntura económica en Colombia presenta desafíos, pero también oportunidades para marcas que buscan adaptarse y diferenciarse. Seignol señala que “cada CMO enfrenta una complejidad adicional pues el consumo masivo en Colombia está cambiando rápidamente”. En este contexto, Dentsu permite a las marcas conectar de manera relevante con sus audiencias mediante el “Total Brand Experience”, generando conexión entre los retos de negocio y las motivaciones de audiencias, posicionando a Dentsu como líder en un mundo que exige adaptación y responsabilidad.

El Total Brand Experience no solo se enfoca en los clientes, debido a que también busca generar un impacto social positivo, lo que posiciona a Dentsu como un líder en un mundo donde la adaptación y la responsabilidad son esenciales. Al final, la innovación es más que una herramienta; es un compromiso con el futuro.

Artículo publicado en la edición #493 de los meses de agosto y septiembre de 2024.

Este es un artículo en colaboración patrocinada con Dentsu.

