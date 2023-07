Marketing Conference Latam 2023, de la conciencia a la acción

La revista P&M de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá y UNEMEC, hará el 18 y 19 de octubre el Marketing Conference Latam, el congreso de marketing más influyente del país. El lugar del evento será la Cámara de Comercio de Bogotá en la Av. El Dorado #68d-35, Fontibón.

Este evento busca reunir a los principales líderes y expertos en marketing y publicidad de Colombia. En 2023 el enfoque del congreso es llevar al marketing y a los marketeros de la conciencia a la acción; es decir, lograr que las marcas y los profesionales de la industria logren resultados significativos en un entorno dinámico y desafiante.

Tal temática nace de la realidad de que el marketing de hoy es diferente al que se enseñaba y practicaba hace una década. Incluso, dista mucho de lo que se concebía hace cinco años. Las disrupciones tanto tecnológicas como sociales y políticas que ha experimentado el mundo en los últimos meses, siendo la IA generativa la más reciente, han hecho que tanto desde la perspectiva de la profesión como de la disciplina el mercado esté en un escenario de cambio constante, en el que entran en juego diversas tensiones: estrategia vs. táctica; emoción vs. razón y tecnología vs. creatividad. Además, los marketeros, las marcas y las agencias enfrentan el reto de la policrisis que comenzó en 2022 con el fenómeno inflacionaria mundial, la crisis climática, y una región con ambivalencias políticas continuas.

En esta coyuntura, el marketing y los marketeros deben ser no solo estratégicos, sino efectivos. Jugársela por los hechos y las métricas, en búsqueda de resultados en un momento de recursos maximizados.

Adicionalmente, las cuatro líneas temáticas del evento, sobre las que tratarán las conferencias y paneles, son:

Agilidad para crecer frente al cambio

En esta línea temática caben conferencias sobre casos de éxito a lo largo del año, herramientas y estrategias que le permitieron a las marcas y a los marketeros obtener resultados por encima de sus expectativas en 2023.

Inteligencia, contenido y creatividad

Esta línea temática invita a conferencistas a hablar y analizar tendencias y tecnologías que han jalonado el año como: la adopción y buen uso en los equipos de la IA, el Branded Entertainment y cómo se genera; la adopción de nuevas tecnologías que apoyen las estrategias; la automatización del marketing; las nuevas formas de obtener datos de los consumidores y las nuevas tecnologías.

El KPI supremo: La voz del consumidor

Es la variable sin la cual la ecuación queda sin resolver. Escuchar la voz del consumidor en un bullicioso mundo social es la única manera de diseñar campañas de marketing más eficaces. Por eso técnicas como el social listening y otras herramientas de captación de atención y respuesta de los clientes/consumidores es la clave para develar insights potentes y captar la atención de audiencias que reciben más de 5.000 impresiones diarias en las redes sociales.

Sostenibilidad, DEI y otros cambios sistémicos

Sostenibilidad, diversidad e inclusión, habilidades blandas y atención a la salud mental son temas que ya no son valores agregados, sino trascendentales para la industria. Esta línea mostrará cómo los marketeros logran trascender las campañas mediáticas, impactar audiencias y desarrollar estrategias, campañas, productos y servicios que generan cambios positivos en la sociedad y el planeta.

El Marketing conference Latam es un espacio de aprendizaje, y para formar alianzas estratégicas ya que los asistentes se dividen entre medios, academia, agencias y marcas; y los perfiles de quienes van son: gerentes directores, coordinadores, CEOs, CMOs, Jefes de área, líderes, altos ejecutivos, docentes y consultores, en su mayoría. Así mismo, es un espacio donde estarán expertos de las empresas más destacadas del país, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en los procesos de marketing en 2023. Este año también habrá conferencistas internacionales de marcas clave para el sector.

Debido a lo anterior, el Marketing Conference Latam 2023 está diseñado para profesionales y entusiastas del marketing y la publicidad que deseen estar a la vanguardia de las últimas tendencias e innovaciones en la industria. Es el lugar ideal para aquellos que buscan actualizarse, inspirarse y establecer conexiones valiosas en el mundo del marketing y la publicidad.

Por otro lado, en el marco de la quinta edición del evento se hará, el primer día, la entrega de los premios anuales Women to Watch, que reconocen el liderazgo femenino en la industria.

Primero se hará la entrega de los reconocimientos, y luego un coctel donde los asistentes podrán conocer las historias de las mujeres que se destacan por su liderazgo, aporte al sector, proyección, y que gracias a su aporte y gestión, son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país.

El grupo de mujeres seleccionadas para el reconocimiento se dará a conocer a través de los canales P&M, y con la publicación del especial Women to Watch Colombia, que comunicaremos oficialmente en el mes de Septiembre.

Para comprar tus entradas haz clicaquí.

