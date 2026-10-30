Atom presenta una nueva generación de AI Agents para WhatsApp gracias a Cortex

Atom, la plataforma que permite a las empresas automatizar sus conversaciones de WhatsApp con inteligencia artificial, presentó Cortex durante el MC Latam 2026, realizado el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Bogotá. Con este lanzamiento, la compañía busca conectar la atención al cliente con la gestión comercial en una misma experiencia.

El punto de partida es cotidiano: una persona escribe al WhatsApp de una empresa para consultar por un producto o servicio. Por otro lado, un agente de IA interpreta su solicitud, responde y da continuidad a la conversación, sin que un asesor tenga que redactar cada mensaje. La oportunidad para las empresas es mantener activa la atención y avanzar en sus procesos comerciales, incluso cuando sus equipos no están disponibles.

De responder preguntas a ejecutar acciones

Durante años, interactuar con un chatbot significó elegir opciones de un menú y recibir respuestas predefinidas. Cortex propone una experiencia distinta: conectar la IA conversacional con los datos y las herramientas del negocio para que cada interacción pueda traducirse en una acción.

Esto incluye la integración con el CRM, el sistema que reúne la información de los clientes y sus oportunidades comerciales. Así, una consulta puede convertirse en una oportunidad calificada o una cita agendada, mientras los datos quedan registrados para facilitar el seguimiento. El cliente continúa en WhatsApp y las herramientas de la empresa trabajan conectadas detrás de la conversación.

La propuesta también incorpora visibilidad sobre las decisiones del agente y sus motivos. Esto permite a las empresas entender cómo actúa la IA, supervisar su desempeño e identificar oportunidades de mejora en sus procesos de atención y ventas.

Automatización en menos de dos minutos

Según Atom, Cortex permite generar flujos de automatización con IA para WhatsApp en menos de dos minutos. Su capacidad de integrar múltiples herramientas busca simplificar la puesta en marcha y conectar las etapas del proceso comercial, con trazabilidad de principio a fin.

El valor no está únicamente en responder más rápido, sino en dar continuidad a cada interacción: comprender la necesidad del cliente, consultar información del negocio, activar una acción y dejar registro para el equipo comercial. Esta conexión busca reducir tareas manuales y facilitar el seguimiento de las oportunidades.

Con Cortex, Atom busca transformar la manera en que las empresas atienden y venden por WhatsApp. Su apuesta reúne velocidad de implementación, integración de herramientas y visibilidad sobre la operación de los agentes de IA.

La compañía plantea una evolución hacia conversaciones capaces de movilizar procesos comerciales, alejandose cada vez de lo que en algún momento conociéramos como chatbots. La pregunta para las empresas ya no es solo qué puede responder su IA, sino qué puede hacer cuando está conectada con su negocio. Una propuesta para pasar de la conversación a resultados.

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