La trampa del like: muchos aplausos, poca marca

El 61% de los marketers aumentará su inversión en creadores. Eso lo convierte en el canal con mayor crecimiento presupuestal, sin embargo, el dinero se está asignando más rápido de lo que avanza la inteligencia que debería respaldarlo. Cada plataforma reporta con sus propios indicadores, no obstante, los marketers terminan comparando likes, vistas y comentarios de redes distintas como si hablaran el mismo idioma. El resultado es un presupuesto creciente que se evalúa cuando el contenido ya salió al aire, con métricas incomparables que llegan tarde para corregir el rumbo y que poco revelan sobre el impacto real en la marca.

Kantar puso a prueba ese hábito de medir con el aplauso. Con LINK AI analizó 15.000 piezas de creadores y encontró que el engagement coincide con el potencial de construcción de marca apenas en uno de cada tres casos, y su relación con la probabilidad de ventas a corto plazo es igual de débil Para un CMO, esto abre una oportunidad concreta: complementar la interacción con evidencia de marca y ventas, dándole a cada decisión el respaldo que hoy exige un presupuesto en crecimiento.

La explicación está en el doble rol del contenido de creadores, que construye marca mientras impulsa ventas y una métrica de interacción no alcanza a ver esos dos trabajos al mismo tiempo. LINK AI evalúa cinco fuerzas (cultura, algoritmo, viralidad, marca y ventas) y lee el impacto en el equilibrio entre ellas. Así se detecta a tiempo una pieza que domina el feed sin quedar asociada a la marca, y también aquella con enorme resonancia cultural que nunca acerca al consumidor a la compra.

Esa lectura cambia la conversación con el creador desde el brief. Que el creador pronuncie el nombre de la marca es un detalle de ejecución pequeño, y aun así se asocia con 22 puntos más de branding. Es una decisión que se define antes de grabar y que ningún contador de likes registraría después. Bien ejecutado, el contenido de creadores puede generar más del doble de impacto que el contenido digital de marca tradicional y buena parte de esa ventaja se gana o se pierde en las instrucciones que recibe el creador.

Ese momento previo es fundamental para medir con LINK AI. Kantar evalúa cada pieza con independencia de las plataformas, con benchmarks comparables entre redes y formatos y con metodologías validadas que la IA lleva a escala sin perder rigor, todo respaldado por el conocimiento y el criterio profesional de sus expertos. Así, las marcas reciben una lectura que no depende del reporte de cada red y con esa evidencia, la estrategia se define por su capacidad de construir marca, el brief gana precisión y cada pieza se escala, se ajusta o se detiene cuando el presupuesto todavía puede moverse.

Un like mide cuánto disfrutó la audiencia al creador, y la inversión solo se justifica por cuánto de ese disfrute terminó asociado a la marca. Esa distancia se puede medir pieza por pieza antes de comprometer el presupuesto de 2027 y es la conversación que hoy vale la pena tener.

Para conocer más información dale clic aquí.

También le puede interesar: Best Global Brands 2026: las 10 marcas más valiosas del mundo