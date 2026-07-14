Disney estrena Moana Live Action en Colombia: una apuesta por preservar la esencia de una de sus franquicias más exitosas

La versión live action de Moana ya llegó a las salas de cine en Colombia. Estrenada entre el 8 y el 9 de julio, según la programación de las principales cadenas de exhibición del país, la película marca el regreso de una de las historias más exitosas de Disney a la pantalla grande.

Además del estreno, la adaptación representa un nuevo paso en la estrategia de Disney de extender el valor de sus propiedades intelectuales mediante adaptaciones live action. En esta ocasión, la compañía apuesta por una propuesta que mantiene una gran fidelidad a la película animada de 2016, una característica que durante los últimos años había sido bastante comentada y esperada por parte de los seguidores de este tipo de producciones.

Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga'aia como Moana y Dwayne Johnson, quien le dio voz a Maui en las entregas animadas, vuelve a interpretar al personaje en la versión live action; la cinta retoma la historia de la joven navegante elegida para restaurar el equilibrio de su pueblo. La adaptación conserva los principales acontecimientos de la obra original, la esencia de sus personajes y varios de los elementos musicales que contribuyeron al éxito de la película animada, trasladándolos al formato de acción real con una propuesta visual renovada.

Esta decisión marca una diferencia frente a otras adaptaciones recientes del estudio que introdujeron cambios narrativos o creativos respecto a sus versiones animadas. En el caso de Moana, Disney parece buscar un equilibrio: privilegiar la familiaridad de la historia y el reconocimiento de una franquicia que continúa vigente entre distintas generaciones de espectadores, mientras busca conectar con nuevas audiencias sin alejarse de la esencia que consolidó el éxito de la producción original.

La apuesta también responde a la importancia que la franquicia ha adquirido para la compañía. La primera película animada de 2016 recaudó más de 643 millones de dólares en la taquilla mundial y Moana 2 de 2024 superó los 1.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de Walt Disney Animation Studios. En cuanto al live action, según reportes publicados por The Numbers y The Associated Press, la película debutó con 95,6 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, ubicándose en el primer lugar de la taquilla, aunque con un desempeño por debajo de las proyecciones iniciales de la industria.

Más allá de la taquilla, Moana es el reflejo de la forma en que Disney continúa gestionando sus propiedades intelectuales como activos de largo plazo. La estrategia no consiste únicamente en volver a contar una historia, sino en extender el ciclo de vida de una marca mediante nuevos formatos, fortalecer su presencia en plataformas como Disney+, ampliar las oportunidades comerciales a través de productos oficiales y alianzas con otras compañías, y seguir construyendo experiencias alrededor de una de sus franquicias más reconocidas.

El comportamiento de la película durante las próximas semanas permitirá evaluar si una adaptación que apuesta por conservar la esencia del material original logra responder a las expectativas del público y consolidarse como una ruta para futuras producciones live action del estudio. En una industria donde la nostalgia continúa siendo un activo estratégico para las marcas de entretenimiento, Moana podría ofrecer nuevas pistas sobre el equilibrio entre innovación, fidelidad y construcción de franquicias.

También le puede interesar: Panini buscará romper el Récord Guinness con el mayor intercambio de laminas en México