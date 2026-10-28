¿Puede la IA crear anuncios que la gente no quiera ignorar? Así propone Making Science lograr relevancia a escala

Mientras las plataformas exigen cada vez más volumen creativo, el 81% de los consumidores intenta evitar la publicidad. Making Science propone la IA agéntica para pasar de la automatización a la autonomía y lograr que volumen creativo y relevancia dejen de competir.

La IA ya no es una herramienta, sino el entorno en el que operan plataformas, personas y marcas. Con esa premisa, Making Science, compañía global especializada en aceleración digital y soluciones de marketing basadas en IA, explicó el 1 de octubre en el Marketing Conference Latam, organizado por P&M en Bogotá, por qué las marcas necesitan pasar de una IA que ejecuta tareas a una IA agéntica que toma decisiones con criterio.

La charla “De la Automatización a la Autonomía: Cómo la IA Agéntica potencia el ecosistema creativo”, a cargo de Diana Chaves, Country Manager & Head of Regional Delivery LATAM de Making Science, planteó un dilema. Las plataformas premian el mejor sistema de anuncios y piden volumen y diversidad, por ejemplo, Google recomienda cargar en Performance Max 15 títulos, 5 descripciones, 20 imágenes y 5 vídeos. La audiencia, en cambio, rechaza lo genérico. El 81% intenta evitar la publicidad (Gartner), y al 42% la publicidad con IA de baja calidad le haría pensar peor de la marca (DoubleVerify). Y el 49% del impacto en ventas depende de la creatividad (Nielsen).

Producir más no resuelve el dilema. La automatización multiplica piezas, pero no decide cuál es relevante para cada persona. Por eso, aunque el 69% de las empresas usa IA para contenidos y diseño, solo el 7% la ha escalado. Para Chaves, el salto es de la producción masiva a la relevancia a escala, y eso exige autonomía.

Esa es la propuesta de ad-machina, el sistema creativo con IA agéntica de Making Science, que no automatiza, orquesta. Trabaja en cuatro fases (Know, Create, Activate y Optimize): entiende a la audiencia y la marca, genera variaciones, las activa en plataformas y aprende de los resultados. Más de 120 marcas lo utilizan, como Inditex, L’Oréal y Mapfre.

“Durante años, el lujo de un creativo fue tener tiempo para pensar. La IA agéntica convierte ese lujo en algo cotidiano: asume lo repetitivo y deja al profesional lo que mejor sabe hacer, que es aportar criterio. No lo reemplaza, lo multiplica”, afirmó Chaves, que lidera los hubs regionales de Making Science, presente en Latinoamérica desde 2019 con oficinas en México, Colombia, Brasil y Argentina.

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