AXE lleva el lenguaje de la perfumería gourmand al aerosol corporal

La marca de Unilever suma Cherry Spritz y Peach Infusion a su Fine Fragrance Collection en Colombia, con notas de postre y fruta pensadas para un consumidor que busca en el cuidado diario una experiencia más cercana al perfume.

Los límites entre la perfumería y el cuidado personal son cada vez más difusos. Productos que durante décadas se compraron por lo que hacen, como controlar el mal olor, empiezan a venderse también por cómo huelen, y para hacerlo toman de la perfumería sus ingredientes, sus estructuras olfativas y sus tendencias. En Colombia, ese movimiento ocurre en una categoría en expansión: según Euromonitor, las fragancias sumaron $2,49 billones en ventas retail en 2025, un 12% más que el año anterior, y las fragancias masivas fueron el segmento más grande y de mayor crecimiento, impulsado por consumidores que quieren algo aspiracional a un precio accesible.

En ese contexto, AXE amplió su Colección de Fragancias Finas en el país con Cherry Spritz y Peach Infusion, dos aerosoles corporales que mantienen la protección contra el mal olor y le suman una construcción olfativa inspirada en la perfumería fina. Las referencias están infusionadas con aceites esenciales y tienen una fórmula libre de aluminio. Cherry Spritz parte de la cereza y el praliné y agrega coco, ambrox y musgo blanco salado, mientras que Peach Infusion combina durazno y maracuyá con maderas cremosas y praliné. Su desarrollo tomó 12 meses, y el reto fue combinar ingredientes que el consumidor reconoce con estructuras de mayor complejidad.

Santiago Vallejo, Head of Marketing Andina de Unilever, explica el cambio de foco de la categoría: “Estamos viendo cómo la fragancia adquiere un papel cada vez más importante dentro del cuidado personal. Ya no se trata únicamente de cumplir una función como controlar el mal olor, sino de ofrecer una experiencia olfativa más completa. Con esta colección buscamos llevar perfiles más sofisticados a un producto cotidiano, manteniendo la funcionalidad que históricamente ha caracterizado a la categoría”.

La elección del perfil gourmand responde a una tendencia que va más allá de la marca. Este tipo de perfumería usa referencias de frutas, postres y otros ingredientes familiares para lograr composiciones dulces y envolventes, y según la base global de nuevos productos de Mintel, sus lanzamientos aumentaron siete puntos porcentuales entre 2022 y 2024. La misma firma ve oportunidades para productos de cuidado corporal que crucen categorías al reunir funcionalidad, conveniencia y fragancia en la rutina diaria. Las redes sociales y las microtendencias aceleran ese proceso, sobre todo entre los consumidores jóvenes, que descubren y prueban nuevos perfiles olfativos con más rapidez que antes.

Los lanzamientos hacen parte de una estrategia de portafolio que AXE viene construyendo desde hace varios años. En 2023, la marca presentó su Fine Fragrance Collection en Norteamérica y en varios mercados europeos con la intención de llevar la categoría hacia perfiles más sofisticados. En Colombia, la colección llegó en 2025 con Blue Lavender y Aqua Citrus, y las dos nuevas referencias la extienden ahora hacia el universo gourmand. Las composiciones se desarrollan junto a casas globales especializadas en perfumería, un respaldo que la marca usa para acercar el producto masivo a los códigos de la fragancia fina.

El movimiento conecta, además, con el origen de la marca. AXE nació en 1983 con la idea de unir la funcionalidad del desodorante con una propuesta de fragancia, y más de cuatro décadas después vuelve sobre esa misma premisa con un nivel de sofisticación olfativa más alto. Cherry Spritz y Peach Infusion están disponibles desde agosto en presentación de 150 ml en grandes superficies, droguerías, autoservicios y otros canales de la marca.

Para el mercadeo de cuidado personal, el caso muestra cómo una categoría de compra funcional puede competir con argumentos de deseo sin abandonar su promesa básica. El aerosol corporal pasa a disputar un espacio que antes ocupaba el perfume, con un precio de entrada más bajo y un consumidor joven que ya llega familiarizado con el lenguaje de las notas olfativas. La tarea para las marcas está en sostener esa sofisticación en cada lanzamiento sin perder la claridad sobre el beneficio por el que el producto se compra todos los días.