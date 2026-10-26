John Raúl Forero, Xavier Serrano y Juan Carlos Chaves fundan Flint Colombia y asumen responsabilidades regionales en creatividad y crecimiento. La red reúne a más de 600 colaboradores y cuenta con operaciones propias en Colombia, Ecuador y Perú, con un modelo de decisiones centralizado en Latinoamérica.

Flint Latam anunció el inicio de operaciones de Flint Colombia, su operación en el país, fundada por John Raúl Forero, Xavier Serrano y Juan Carlos Chaves. Los tres profesionales, con experiencia en redes publicitarias globales, asumirán responsabilidades en la dirección creativa y el desarrollo de negocio de la red en Colombia, Ecuador y Perú.

Forero será chief creative officer (CCO) Regional de Flint Latam; Serrano ocupará los cargos de CEO de Flint Colombia y chief growth officer (CGO) Regional, mientras Chaves será VP Creativo de Colombia y Perú. Desde Bogotá, el equipo participará en la dirección de una estructura regional que reúne a más de 600 colaboradores y opera en Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima.

Flint Latam se define como una red de creatividad, comunicación y consultoría que nace en Latinoamérica con el propósito de encender la grandeza de las personas, las marcas y los negocios. Su propuesta se resume en el concepto Ignite Greatness y parte de la idea de que los retos de las empresas de la región requieren conocimiento de los mercados locales y decisiones tomadas cerca de sus operaciones.

La compañía cuenta con el respaldo de un fondo de inversión latinoamericano y plantea un modelo en el que las decisiones estratégicas se toman en la región, sin depender de estructuras de dirección ubicadas fuera de ella. Según Flint, este esquema busca reducir las capas de intermediación, agilizar las respuestas y mejorar el time to market de sus clientes.

John Raúl Forero liderará la creatividad regional

John Raúl Forero asumirá la dirección creativa regional de Flint Latam, desde donde estará al frente de los equipos creativos de Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. Su trayectoria incluye más de 1.200 premios en los principales festivales de publicidad del mundo, la presidencia del jurado de Cannes Lions en 2024 y el reconocimiento como el publicista más admirado de Colombia, según Scopen 2026.

Durante 15 años hizo parte de los consejos creativos globales de Ogilvy, DDB y TBWA. También se desempeñó como CCO de Ogilvy Latam y director creativo mundial para The Coca-Cola Company.

En su nuevo cargo, Forero tendrá la responsabilidad de dirigir la visión creativa de la red en los tres mercados, articulando el trabajo de los equipos y las necesidades de las marcas que atiende la compañía.

La creatividad sin efectividad es humo. Flint Latam suma a varios de los mejores profesionales latinoamericanos de la industria para encender la grandeza de las personas, las marcas y los negocios de la región

Afirma Forero.

Su nombramiento sitúa la dirección creativa regional en Colombia, desde donde se coordinará el trabajo de las operaciones de los tres países. La estructura busca combinar una orientación creativa común con el conocimiento de las condiciones y necesidades de cada mercado.

Juan Carlos Chaves dirigirá la creatividad de Colombia y Perú

Juan Carlos Chaves será VP Creativo de Colombia y Perú y miembro del board regional de Flint Latam. Su trayectoria incluye más de 800 premios en festivales internacionales y el reconocimiento como uno de los publicistas más admirados de Colombia, según Scopen 2026. Además, El Ojo de Iberoamérica lo ha ubicado entre los tres mejores creativos de Iberoamérica durante tres años consecutivos.

Desde su cargo, Chaves liderará la creatividad de las operaciones de Colombia y Perú, en coordinación con la dirección creativa regional. Su responsabilidad estará enfocada en las propuestas creativas y su desarrollo para los clientes de ambos mercados.

El ejecutivo explicó que la nueva estructura responde a una forma de trabajar desde Latinoamérica, después de una trayectoria profesional vinculada a redes globales.

Después de muchos años haciendo brillar marcas desde una red global, hoy lo hacemos desde una red regional: más cerca de nuestros clientes y con la velocidad que hoy exigen los negocios

Señala Chaves.

El modelo de Flint busca que los equipos creativos trabajen con una mayor cercanía a las empresas y a las dinámicas de cada país, manteniendo la posibilidad de integrar capacidades de otras operaciones de la red cuando los proyectos lo requieran.

Xavier Serrano estará al frente del crecimiento regional

Xavier Serrano asumirá como CEO de Flint Colombia y chief growth officer (CGO) Regional, con la responsabilidad de liderar el desarrollo de negocio de Flint Latam en Colombia, Ecuador y Perú.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos de liderazgo. Antes de incorporarse a Flint, se desempeñó como CEO de TBWA Colombia, posición desde la que, de acuerdo con la información de la compañía, lideró una operación que registró crecimientos de dos dígitos desde 2023. Durante ese periodo, la inteligencia artificial y la creatividad hicieron parte de la oferta de la agencia.

En Flint Latam, Serrano estará a cargo de impulsar el crecimiento de la red, desarrollar oportunidades comerciales y articular la propuesta de la compañía para las empresas de los tres mercados.

Durante décadas construimos marcas desde las redes más grandes del mundo, y lo agradecemos. Fundamos Flint para hacerlo desde la región: con las decisiones aquí y con un equipo que conoce cada mercado desde adentro

Explica Serrano.

La compañía plantea que la cercanía con los mercados es uno de los componentes de su modelo operativo. Para las empresas colombianas que busquen expandirse en Latinoamérica, la red propone tres elementos: decisiones regionales con menos capas de intermediación; un solo aliado con operación propia en Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima; y un modelo de Borderless Talent, que permite incorporar a cada proyecto profesionales de diferentes países según las necesidades del cliente.

Esta última modalidad busca conectar las capacidades de los equipos de la red sin limitar la selección del talento al país en el que se desarrolla cada proyecto.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Chaves, VP Creativo de Colombia y Perú; Xavier Serrano, CEO de Flint Colombia y Chief Growth Officer (CGO) Regional; John Raúl Forero, Chief Creative Officer Regional; Juan Ignacio Gallego, CEO de Delta Flint; Julieta Kropivka, Chief Producer Officer Regional; y Max Gutiérrez, CEO de Flint Perú.

Un board regional con líderes de Colombia, Ecuador y Perú

La dirección de Flint Latam estará a cargo de un board regional integrado por los tres fundadores colombianos y los líderes de las operaciones de Ecuador y Perú. El equipo estará conformado por Xavier Serrano, John Raúl Forero, Juan Carlos Chaves, Max Gutiérrez, Juan Ignacio Gallego y Marco Tapia.

En Perú, Max Gutiérrez es CEO de Flint Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el liderazgo de operaciones en más de 15 mercados de Latinoamérica. Bajo su dirección, los equipos con los que ha trabajado han obtenido más de 1.500 reconocimientos creativos, incluido el primer Grand Prix de Cannes en la historia de la publicidad peruana, además de más de 150 premios Effie.

En Ecuador, Juan Ignacio Gallego asumirá el liderazgo de Delta Flint como CEO. Su trayectoria supera los 25 años en la dirección de negocios de tecnología, medios, publicidad y comunicación en España, Colombia y Ecuador. Delta ha sido elegida Agencia del Año en los Premios LUX en tres ocasiones y, en 2026, fue la agencia más premiada de los Effie Awards Ecuador.

También en Ecuador, Marco Tapia se desempeña como chief creative officer (CCO). Cuenta con más de 17 años de experiencia en creatividad y más de 70 premios, con reconocimientos en festivales como Cannes Lions, Clio, El Ojo de Iberoamérica y Effie Latam.

A este equipo se suma Julieta Kropivka como chief producer officer (CPO) Regional. Tiene 20 años de experiencia en la industria y estará vinculada a la coordinación de las capacidades de producción de la red.

Delta Flint y Flint Perú consolidan la operación regional

La apertura de Flint Colombia se integra a una estructura que ya tiene presencia en Ecuador y Perú. Por eso, la compañía no parte de cero en su expansión regional: incorpora operaciones existentes y articula sus capacidades bajo una misma red.

En Ecuador, Delta se integra a Flint Latam y pasa a operar como Delta Flint, con presencia en Quito y Guayaquil. La operación aporta experiencia en estrategia, ejecución, data y tecnología, áreas que forman parte de su oferta para los clientes.

La agencia ha sido reconocida tres veces como Agencia del Año en los Premios LUX y en 2026 obtuvo el mayor número de premios entre las agencias participantes en los Effie Awards Ecuador, según la información suministrada por la compañía.

En Perú, la operación liderada por Max Gutiérrez pasa a llamarse Flint Perú. Su trayectoria incluye trabajo en diferentes mercados de Latinoamérica y resultados en festivales creativos y de efectividad publicitaria.

Con estas operaciones, Flint Latam reúne capacidades creativas, estratégicas, tecnológicas y de producción en los tres países. Su estructura contempla el trabajo coordinado de los equipos y la posibilidad de sumar talento de una u otra operación de acuerdo con los requerimientos de cada cliente.

Una red regional con decisiones en Latinoamérica

Flint Latam plantea su operación a partir de una estructura que reúne creatividad, comunicación y consultoría, con presencia propia en Colombia, Ecuador y Perú. La compañía señala que su modelo busca responder a los retos de las empresas desde la región, con decisiones estratégicas cercanas a los mercados y equipos que conocen sus particularidades.

La red reúne a más de 600 colaboradores y cuenta con el respaldo de un fondo de inversión latinoamericano. Su propósito, expresado en el concepto «Ignite Greatness», es encender la grandeza de las personas, las marcas y los negocios.

Con la apertura de Flint Colombia, Bogotá se convierte en el punto desde el que John Raúl Forero liderará la creatividad regional y Xavier Serrano impulsará el crecimiento del negocio. Juan Carlos Chaves, por su parte, tendrá a su cargo la dirección creativa de Colombia y Perú, dentro de una estructura que integra a los equipos de los tres mercados.

La compañía opera en Colombia como Flint Colombia, en Ecuador como Delta Flint y en Perú como Flint Perú. Sus canales digitales incluyen flint.la y las cuentas @deltaflint, @flintperu y @flintcolombia.