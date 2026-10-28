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Best Branding Awards Colombia 2026 anuncia sus 16 finalistas

Best Branding Awards Colombia

Best Branding Awards Colombia 2026 anuncia sus 16 finalistas

Alpina, Domino's, Nu Colombia y el Banco de la República figuran entre las marcas que compiten por los primeros galardones que entrega el premio en el país.

Juanita Rico
 octubre 28, 2026

Colombia estrena este año los Best Branding Awards, que Grupo Valora organiza en alianza con P&M bajo una premisa que guía toda la evaluación: el branding como un trabajo estratégico de construcción de valor en el tiempo, capaz de diferenciar a una marca y mantenerla relevante para las personas. En esta primera edición compiten casos implementados en el país entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026. Grupo Valora creó el concurso en Chile, donde ya completó seis ediciones, y hoy lo realiza también en México, Ecuador y Perú.

Más de 60 expertos de la industria participaron en la primera fase de juzgamiento: CMO, directores y gerentes de mercadeo, líderes de consultoras de branding, directivos de agencias y de agencias de medios, académicos e investigadores. Sus deliberaciones combinaron la mirada de quienes construyen marcas con la de quienes las gestionan, y de ellas salieron los 16 finalistas de esta primera edición.

Los 16 finalistas

La edición colombiana agrupa sus 12 categorías según el tipo de acción de marca, y cada caso puede inscribirse en todas las que le correspondan:

  • Estrategia y arquitectura de marca: Estrategia de Marca B2B, Estrategia de Marca B2C, Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro, Arquitectura de Marca, Extensión de Marca y Rebranding.
  • Creación e innovación: Creación de marca nueva.
  • Identidad visual y expresiva: Identidad Visual.
  • Categorías especiales: Branding Interno, Branding con impacto social y Branding adaptado al mercado local.
  • Experiencia de marca: Activaciones.

Los finalistas se reparten en nueve de esas categorías. Rebranding reúne la mayor cantidad, con cuatro casos, y Activaciones le sigue con tres, mientras que Estrategia de Marca Sin Fines de Lucro, Branding Interno y Branding adaptado al mercado local quedaron sin finalistas en esta ronda.

CategoríaCasoMarcaAgencia
Estrategia de Marca B2BSiigo: crecer juntos cuentaSiigoWoods & Trees
Estrategia de Marca B2C5 años de Nu ColombiaNu ColombiaEquipo interno
Estrategia de Marca B2CArreglemos la cabeza, empezando por la casaHomecenterProximity BBDO
Arquitectura de MarcaRedefiniendo nuestra tradiciónAlpinaPanorama Branding
Extensión de MarcaDomiperros: otra forma de ser Domino'sDomino's (Alsea)McCann Colombia
RebrandingRe branding DAVIbankDAVIbankTXT Comunicaciones
RebrandingRe branding Huevos OroHuevos OroAldas Brand
RebrandingPony Malta: evolucionando la bebida de campeonesPony Malta (Bavaria, AB InBev)Panorama Branding
RebrandingReactivando un ícono del cuidado de la ropaDetergente TOPPanorama Branding
Creación de marca nuevaCreación de la marca Bre-B (nombre e identidad visual)Banco de la RepúblicaFutureBrand Colombia
Identidad VisualIdentidad visual El CorralEl Corral (Grupo Nutresa)Aldas Brand
Identidad VisualEl universo que se salió de controlAlpinaTBWA Colombia
Branding con impacto socialRe-evoluciónGrupo ArgosEquipo interno
Experiencia de marca: ActivacionesDomino's: el verdadero headlinerDomino's (Alsea)McCann Colombia
Experiencia de marca: ActivacionesA Cup of UsImusa (Groupe SEB)Dentsu Colombia
Experiencia de marca: ActivacionesHavoline Garage F2RHavoline (Chevron)Preem Emotional Experiences

Una evaluación por salas

El concurso distribuyó a sus jurados en cinco salas de deliberación, cada una a cargo de un grupo de subcategorías. De esa manera, los casos de una misma naturaleza compiten entre sí, y la sala que revisa un rebranding discute con parámetros distintos a los de la sala que analiza una activación o un programa de branding interno. La organización también cuidó la composición de cada sala, que combinó perfiles de marcas, consultoras, agencias, academia e investigación para que ningún punto de vista dominara la discusión. El jurado de esta primera ronda quedó conformado así:

  • Marcas: 30 jurados
  • Consultoras de branding: 14 jurados
  • Agencias y agencias de medios: 10 jurados
  • Academia: 5 jurados
  • Investigación de mercados: 4 jurados
  • Medios: 2 jurados

Dentro de cada sala, los jurados calificaron los casos con los tres criterios que fijan las bases del concurso:

  • Desafío (25 %): el contexto del mercado, los retos y los objetivos que dieron origen al proyecto.
  • Solución (50 %): la idea central de la estrategia y la forma en que la marca la tradujo en identidad, experiencia y ejecución.
  • Impacto (25 %): la evidencia, con fechas y fuentes verificables, de los efectos del proyecto en la percepción, el posicionamiento, la experiencia o la cultura interna de la marca.

El peso de la solución, que duplica el de cada uno de los otros dos criterios, muestra dónde pone la vara el concurso: en la coherencia entre la idea estratégica y su puesta en marcha.

Panorama Branding encabeza la lista de agencias

Panorama Branding, la agencia de branding del Grupo Bombástica del que también hacen parte Fantástica y Bombai, llega a la final con tres casos, más que cualquier otra agencia, y los tres corresponden a marcas de consumo masivo con décadas en el mercado. Dos compiten en Rebranding, con la evolución de Pony Malta para Bavaria y la reactivación del detergente TOP, y el tercero, para Alpina, en Arquitectura de Marca. Con esos dos casos, la consultora ocupa la mitad de los finalistas de Rebranding, la categoría más disputada de esta edición.

McCann Colombia y Aldas Brand suman dos casos cada una. La agencia de McCann concentró los suyos en Domino’s, que Alsea opera en el país, con Domiperros en Extensión de Marca y “El verdadero headliner” en Activaciones. Aldas Brand, por su parte, trabajó con dos marcas de alimentos: compite en Rebranding con Huevos Oro y en Identidad Visual con El Corral, la cadena de hamburguesas de Grupo Nutresa.

Alpina también aparece dos veces, aunque con agencias distintas. Panorama Branding firma el caso de arquitectura de marca, y TBWA Colombia, “El universo que se salió de control”, finalista en Identidad Visual.

Equipos internos y marcas financieras en la final

Dos finalistas llegaron sin agencia externa: Nu Colombia compite en Estrategia de Marca B2C con el caso de sus cinco años en el país, y Grupo Argos llega a Branding con impacto social con “Re-evolución”, desarrollado por su propio equipo.

El sector financiero aporta tres de los 16 casos. Además de Nu Colombia, DAVIbank compite en Rebranding con TXT Comunicaciones, y el Banco de la República aspira al premio de Creación de marca nueva con Bre-B, su sistema de pagos inmediatos, cuyo nombre e identidad visual desarrolló FutureBrand Colombia. A ellos se suma Siigo, la compañía de software contable y de gestión empresarial, como finalista única en Estrategia de Marca B2B con Woods & Trees.

En Activaciones, la competencia enfrenta a tres categorías de producto muy distintas: Domino’s, Imusa, la marca de utensilios de cocina de Groupe SEB, con “A Cup of Us” de Dentsu Colombia, y Havoline, el lubricante de Chevron, con “Havoline Garage F2R” de Preem Emotional Experiences.

La composición de los finalistas muestra a un mercado que invierte en renovar marcas con historia antes que en crear nuevas: solo Bre-B compite como marca recién nacida, mientras los casos de rebranding, arquitectura e identidad visual giran alrededor de nombres que los colombianos conocen desde hace generaciones. La presencia de dos equipos in-house y de un banco central entre los finalistas también indica que el trabajo de marca dejó de ser un encargo exclusivo de las agencias y se volvió una decisión de la alta dirección.

La segunda ronda y el Best of the Year

Tras un segundo juzgamiento, un Gran Jurado conformado por un grupo especial dentro de los mismos jurados elegirá el Best of the Year, el reconocimiento al caso más destacado de la edición. Su decisión saldrá de los ocho puntajes más altos entre las categorías ganadoras elegibles y premiará el trabajo que mejor demuestre el valor del branding como herramienta de gestión de marca. El concurso dará a conocer a los ganadores de cada categoría y al primer Best of the Year de Colombia en la ceremonia de premiación del jueves 19 de noviembre de 2026.

Para la industria colombiana, el concurso suma un escenario dedicado a evaluar la construcción de marca como disciplina, con reglas que piden demostrar cómo una decisión de identidad o de arquitectura cambió la percepción o el posicionamiento de una compañía. Las salas de esta primera ronda también funcionaron como un termómetro del oficio, porque pusieron a anunciantes, consultores, agencias y académicos a discutir con los mismos criterios qué hace que un trabajo de branding resista el paso del tiempo.

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