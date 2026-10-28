¿Tu equipo comercial habla por tu marca?

Las marcas invierten en campañas publicitarias, experiencias digitales, branding, entre otros, pero muchas veces dejan de lado el contacto humano: las personas que las representan frente al cliente. Esa fue la conversación que llevó Lafayette a Marketing Conference Latam 2026 con su concepto HAZ MATCH.

E l uniforme es una marca en movimiento

Un asesor, una cajera o un promotor son, para el cliente, la personificación de una marca. Su uniforme es la primera impresión en la tienda. Cuando el uniforme no guarda coherencia con la identidad corporativa (un tono que no coincide, una prenda que se deforma o un diseño similar al de la competencia), la marca pierde consistencia justo donde se toman las decisiones de compra.

La coherencia de imagen es decisiva en los segmentos donde el equipo interactúa a diario con el cliente. En consumo masivo y retail, los equipos de promotores, son la cara de la marca en el punto de venta. En banca y servicios financieros, cajeros y asesores deben transmitir confianza desde el primer momento. En el sector automotriz, la imagen del asesor refleja el posicionamiento premium de la marca, mientras que en el de belleza y cuidado personal, la apariencia de la consultora es parte del producto. Existen roles comerciales en calle y allí el uniforme debe resistir el sol, a la lluvia y a largas jornadas.

Desde Lafayette han asesorado a más de 5.000 organizaciones en Latinoamérica y esa experiencia, explican desde la compañía, confirma una tendencia: hoy las empresas entienden que su identidad va más allá de la publicidad, está en las personas que la representan cada día. En un mercado donde la experiencia del cliente define la preferencia, el uniforme se ha convertido en una herramienta estratégica para ganar coherencia, reconocimiento y confianza.

"En Lafayette desarrollamos textiles personalizados en color, diseño y acabados que convierten cada prenda en una extensión real de la marca, respaldados por alta tecnología textil que acompaña el movimiento y conserva su apariencia jornada tras jornada, para que las empresas luzcan impecables en cada interacción" comentan los voceros de la compañía.

Se encargan de identificar necesidades y momentos de uso de cada equipo para crear diseños que funcionen en contextos reales, respaldados por el conocimiento técnico, sus laboratorios de calidad, y los cuidados y las recomendaciones de uso a considerar para que los usuarios tengan una experiencia superior.

Si quieres conocer los servicios de Lafayette y encontrar el uniforme que haga match con tu empresa, visita su página web.

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