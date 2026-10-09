Nicolás Esteban Saade Rivera es el nuevo director general de Gabrica

El ejecutivo cuenta con más de 24 años de experiencia en compañías de consumo masivo y ha ocupado cargos directivos en Bayer, Mondelēz International, Quala y Procter & Gamble.

Gabrica, compañía especializada en productos y soluciones para el bienestar de las mascotas, nombró a Nicolás Esteban Saade Rivera como nuevo director general en octubre de 2026. El ejecutivo asumirá la dirección de la empresa, que cuenta con operaciones en Colombia, Chile y Perú, y una trayectoria de más de 34 años en la industria de mascotas.

¿Quién es Nicolás Saade Rivera?

Saade es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en compañías nacionales y multinacionales de consumo masivo.

Durante su carrera se desempeñó como director Comercial de Bayer Consumo en Colombia y director de Estrategia Comercial para Bayer Latinoamérica. También ocupó diferentes cargos en empresas como Mondelēz International, Quala y Procter & Gamble.

Su experiencia incluye gestión comercial, planeación estratégica, desarrollo de negocios, liderazgo de equipos y procesos de transformación empresarial.

“Llego a Gabrica con el firme propósito de seguir generando valor para nuestras categorías, marcas, clientes y consumidores. Es una compañía con grandes capacidades, un equipo humano talentoso y una posición relevante en el mercado de mascotas. Mi experiencia en crecimiento, transformación y desarrollo de negocios estará enfocada en potenciar esas fortalezas y seguir construyendo sobre lo que la compañía ha logrado”, afirma Nicolás Saade Rivera, director general de Gabrica.

La compañía busca dar continuidad a su desarrollo en el mercado de productos y soluciones para mascotas. Según la información suministrada por Gabrica, la empresa cuenta con más de 570 colaboradores y un portafolio de más de 600 productos. En Colombia, su cobertura alcanza cerca del 90 % del territorio nacional. Además, tiene presencia en Chile y Perú, mercados en los que desarrolla sus actividades comerciales.

También le puede interesar: Inteligencia geoespacial transforma la toma de decisiones en Colombia, según Esri