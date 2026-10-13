Andina Light apuesta por el ritmo y la memoria del Caribe

Acompañamos a Andina Light en Cartagena durante el lanzamiento de su alianza con Jeansueth Sayas (El Hijo del Saya) y la serie documental Detrás de la Champeta. En entrevista exclusiva con Revista P&M, Juan Soler, vicepresidente de mercadeo de Central Cervecera, nos contó cómo nació esta apuesta por la música local y qué busca la marca al conectar con la historia y las nuevas generaciones de la champeta.

Andina Light apuesta por la champeta con un artista emergente y una serie documental

En Cartagena, Andina Light presentó una alianza con Jeansueth Sayas, conocido como El Hijo del Saya, y la serie documental Detrás de la Champeta, dos iniciativas con las que busca acompañar la difusión de este género musical colombiano. En entrevista exclusiva con Revista P&M, Juan Soler, vicepresidente de mercadeo de Central Cervecera de Colombia, explicó el origen de la iniciativa, la importancia de Cartagena para la marca y los objetivos de esta colaboración.

Durante el lanzamiento, que reunió música en vivo y relatos sobre la historia de la champeta, se presentó también el sencillo Tengo fe, con el que el artista rinde homenaje a su padre, el cantante conocido como El Sayayín, y retoma parte de su legado musical.

“Estoy muy contento de contarles la alianza que estamos haciendo con Andina Light, con uno de los talentos emergentes más relevantes de la champeta, Jansuet, el hijo del Sayayín”, afirmó Soler. Según explicó, la propuesta busca que esa herencia musical llegue a nuevas audiencias y que tanto los cartageneros como el resto del país puedan disfrutar de un género que representa la cultura de la costa colombiana.

Una historia que busca ampliar el conocimiento sobre la champeta

La alianza también contempla el lanzamiento de Detrás de la Champeta, una serie documental de cinco capítulos que recorre los orígenes del género, su llegada a Colombia y su evolución a lo largo de los años.

Soler explicó que la idea surgió del trabajo que la marca ha desarrollado con organizadores de eventos de champeta. “La idea de lanzar un documental con Andina Light detrás de la historia de la champeta nace de toda la colaboración que hemos hecho nosotros en los últimos años con las casas más importantes de champeta”, señaló.

A partir de esa relación, la compañía identificó la oportunidad de contar aspectos de la historia del género que, según el directivo, muchas personas desconocen. “Queremos visibilizarlo y queremos que la gente empiece a disfrutar mucho más un género que es espectacular y muy único de Colombia”, agregó.

La producción audiovisual busca acercar al público a las raíces de esta expresión musical y a su desarrollo en los barrios del Caribe colombiano, además de mostrar cómo ha cambiado con el paso del tiempo.

Cartagena, un mercado estratégico para Andina Light

La elección de Cartagena para presentar la iniciativa responde tanto a razones comerciales como a la relación de la marca con la cultura local.

“Cartagena es uno de nuestros mercados más importantes para la marca Andina Light y no solo es importante desde la perspectiva de negocios, sino desde la perspectiva de lo que representa la marca en la cultura de los cartageneros”, explicó Soler.

El vicepresidente de mercadeo añadió que la compañía busca continuar apostándole a la ciudad y al departamento de Bolívar para desarrollar su negocio de cerveza.

En ese contexto, la colaboración con El Hijo del Saya representa una oportunidad para vincular la marca con una expresión musical arraigada en la región. Sobre el acercamiento con el artista, Soler contó que ocurrió semanas antes del lanzamiento, cuando escucharon una de sus canciones y decidieron conversar con él.

“Nos dimos cuenta de que es una relación que puede ser de mutuo beneficio”, afirmó. También destacó que el artista conecta con la personalidad que la marca quiere comunicar: “Jansuel representa todo lo que queremos expresar con Andina Light: una persona que se toma la vida de manera ligera, es una persona optimista”.

Con la alianza musical y la serie documental, Andina Light incorpora la champeta a sus iniciativas de marca en Cartagena, a través de una propuesta que combina el respaldo a un artista emergente con la difusión de la historia de un género vinculado a la cultura del Caribe colombiano.

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