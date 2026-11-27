Si la confianza es lo único que la inteligencia artificial no puede fabricar, las marcas tienen dentro de su propia casa a las personas que ya la construyeron: sus colaboradores.

En esta serie hablamos de cómo la IA multiplica las versiones de un creador, de por qué la confianza se vuelve el activo más escaso y de las decisiones que enfrenta la industria. Queda una pregunta: ¿dónde encuentran las marcas voces creíbles cuando el contenido abunda?

Una parte de la respuesta está fuera, en los creadores. La otra está dentro: en los vendedores, ingenieros, médicos, asesores o cajeros que conocen el producto de primera mano y que ya tienen redes de contactos que los escuchan. Cuando una persona que trabaja en la empresa cuenta qué hace y por qué cree en ello, su mensaje llega con una credibilidad que ninguna pieza generada puede imitar.

Esto es la defensa de marca por parte de los empleados. No se trata de pedirles que repitan comunicados ni de llenar sus perfiles de publicidad. Funciona cuando cada persona elige qué compartir, lo dice con sus palabras y entiende por qué vale la pena hacerlo.

La IA ayuda en este punto. Puede sugerir ideas a partir de las noticias de la empresa, adaptar un texto al tono de cada colaborador o recomendar el mejor momento para publicar. Pero la decisión final debe ser de la persona: si el mensaje deja de sonar a ella, la confianza se pierde y el programa también.

Para las marcas, hay tres decisiones que tomar antes de empezar. Primero, qué objetivo persigue el programa: atraer talento, abrir conversaciones comerciales o reforzar la reputación. Segundo, qué reglas lo sostienen: qué se puede contar, cómo se identifica la relación con la empresa y quién responde las dudas. Tercero, cómo se mide: no solo el alcance, sino las conversaciones, los candidatos y las oportunidades que se generan.

También hay que cuidar a quienes participan. Un programa voluntario, con reconocimiento y con contenido útil para la propia carrera de cada persona, se sostiene en el tiempo. Uno impuesto se apaga en pocas semanas.

La IA va a seguir facilitando la producción de contenido. Lo que distinguirá a las marcas será a quién eligen para hablar por ellas. ¿Están aprovechando la confianza que sus propios equipos ya construyeron?

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