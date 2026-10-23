¿Qué ocurre en el cerebro antes de una compra?

El primer episodio del video podcast Marketing Xpress Session de Uniandes explora cómo la neurociencia está revolucionando las ventas y el marketing.

¿Qué hace que un cliente confíe? ¿Por qué algunas conversaciones de venta generan conexión y otras no? ¿Es posible medir la intención de compra directamente desde el cerebro?

La respuesta, según la neurociencia, es que antes de comprar no tomamos decisiones tan racionales como solemos creer. Mucho antes de comparar precios o analizar características, nuestro cerebro evalúa emociones, experiencias previas, señales de confianza e incluso sensaciones físicas que influyen en la forma como percibimos una marca, un producto o una propuesta de valor.

Este es el punto de partida del primer episodio del podcast Marketing Xpress Session, un espacio de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes donde expertos y líderes empresariales analizan las tendencias que están transformando el mercadeo. En esta conversación, Fabián Ruiz, director del portafolio de posgrados en Mercadeo de la Universidad de los Andes, conversa con Daniel Castro, médico, CEO de Neurobusiness, autor del libro Herramientas cerebrales de persuasión y profesor de la Universidad de los Andes, sobre cómo la neurociencia y las ciencias del comportamiento están ayudando a comprender mejor la manera en que las personas toman decisiones de compra.

Uno de los hallazgos más interesantes del episodio es que las decisiones de compra comienzan mucho antes de que el consumidor diga "sí". De acuerdo con Castro, el cerebro procesa continuamente señales relacionadas con la atención, la confianza, el interés y la relevancia personal. Por eso, un cliente no compra únicamente por las características de un producto, sino por la forma en que percibe el valor que ese producto tiene para resolver un problema concreto.

En este contexto, la neurociencia está permitiendo acceder a información que hace apenas unos años era imposible medir. Herramientas como la electroencefalografía permiten identificar variables como atención, engagement, estrés e intención de compra, mientras que tecnologías de seguimiento visual ayudan a entender qué elementos capturan realmente la mirada de las personas durante una experiencia de consumo. Estas métricas ofrecen nuevas posibilidades para diseñar campañas, experiencias y procesos comerciales más efectivos.

La conversación también cuestiona algunas de las creencias más difundidas sobre el cerebro. Conceptos como que solo utilizamos el 10 % de nuestra capacidad cerebral o que las personas aprenden mejor según estilos de aprendizaje específicos son ejemplos de neuromitos que aún circulan en ámbitos académicos y empresariales, pese a que la evidencia científica los ha desmentido. Para Castro, esta es una razón más para que las organizaciones fundamenten sus decisiones en investigación rigurosa y no en tendencias pasajeras.

Otro de los mensajes centrales del episodio tiene que ver con la confianza. Según los expertos, los equipos comerciales suelen concentrarse demasiado rápido en presentar productos y beneficios, cuando en realidad la conexión comienza entendiendo el problema del cliente. Escuchar activamente, comprender las necesidades reales de la otra persona y construir una percepción clara de valor son factores que influyen directamente en la decisión de compra y en la probabilidad de generar relaciones comerciales duraderas.

Al final, la gran conclusión del episodio es que vender no consiste únicamente en persuadir. Consiste en comprender cómo las personas procesan información, construyen confianza y toman decisiones. Y para quienes lideran áreas de marketing, ventas o experiencia del cliente, entender esos mecanismos puede marcar la diferencia entre una interacción olvidable y una propuesta capaz de generar valor real.

Escucha el episodio completo aquí y descubre cómo la neurociencia aplicada puede ayudarte a entender mejor a tus clientes, fortalecer tus estrategias de marketing y tomar decisiones más efectivas basadas en evidencia.

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