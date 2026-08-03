La nueva dupla del marketing: creadores + IA

Durante los últimos años, las marcas han aprendido a trabajar con creadores de contenido para generar visibilidad, conversación y cercanía. Sin embargo, reducir su papel al alcance de una publicación o al número de interacciones ya no responde a la realidad del marketing actual. El contenido ha dejado de ser una pieza aislada para convertirse en un activo estratégico que acompaña al consumidor durante todo su recorrido de compra.

La atención está más fragmentada que nunca. Las personas consumen contenido en múltiples plataformas, alternan formatos constantemente y esperan experiencias cada vez más personalizadas. Al mismo tiempo, las marcas necesitan producir con mayor velocidad, mantener la coherencia de sus mensajes y adaptarlos a diferentes audiencias sin perder relevancia. En este contexto, el verdadero reto ya no es crear más contenido, sino conseguir que una buena idea evolucione, escale y siga siendo eficaz en cada fase del journey.

Es precisamente aquí donde la combinación entre creadores de contenido e inteligencia artificial empieza a redefinir la manera de hacer marketing. No se trata de enfrentar la creatividad humana con la tecnología ni de plantear la IA como un sustituto del talento. La conversación debería centrarse en otra cuestión: qué aporta cada uno y cómo pueden trabajar juntos para construir estrategias de contenido más inteligentes, eficientes y orientadas a resultados.

Lo humano crea la conexión; la IA multiplica su impacto

Los creadores siguen aportando aquello que resulta más difícil de automatizar: contexto cultural, intuición, sensibilidad y un conocimiento profundo de las comunidades con las que conectan. Entienden los códigos de cada plataforma, detectan conversaciones antes de que se conviertan en tendencia y saben cómo transformar un mensaje de marca en una historia capaz de generar confianza. En un entorno saturado de impactos publicitarios, esa capacidad para construir relaciones auténticas continúa siendo uno de los activos más valiosos para cualquier estrategia de comunicación.

La inteligencia artificial, en cambio, despliega todo su potencial una vez nace esa idea. Más que reemplazar el proceso creativo, lo amplifica. Permite adaptar un contenido a diferentes formatos, generar múltiples versiones para distintas audiencias, personalizar mensajes, acelerar la producción, identificar qué elementos funcionan mejor e incorporar ese aprendizaje en las siguientes iteraciones. En otras palabras, ayuda a convertir una pieza creativa en un sistema de contenidos capaz de evolucionar y mantenerse relevante en el tiempo.

Cómo trabajan juntos los creadores y la IA en el full funnel

Esta complementariedad cobra aún más sentido cuando se observa desde una perspectiva full funnel. En la fase de atracción, los creadores generan atención y relevancia cultural, mientras la IA facilita la adaptación de formatos y optimiza la distribución para maximizar el alcance. Durante la consideración, el creador aporta cercanía, credibilidad e identificación, y la inteligencia artificial permite personalizar el mensaje según el perfil, el comportamiento o el momento en el que se encuentra cada usuario.

En la fase de conversión, la tecnología adquiere un papel protagonista al automatizar procesos, optimizar campañas, detectar oportunidades y mejorar la eficiencia de la inversión. Sin embargo, incluso aquí el componente humano sigue siendo decisivo. Muchas decisiones de compra nacen después de ver a una persona explicar una experiencia, resolver una duda o recomendar un producto desde un lenguaje cercano y creíble. La inteligencia artificial optimiza el recorrido, pero la confianza continúa siendo el factor que impulsa la acción.

El cambio más relevante, por tanto, no es únicamente tecnológico. Es un cambio de mentalidad. Durante años hemos organizado el marketing en compartimentos separados: creatividad, medios, datos y tecnología. Sin embargo, las estrategias que mejor están funcionando son aquellas que integran estas capacidades desde el inicio y entienden el contenido como un sistema conectado, donde cada pieza responde a un objetivo concreto dentro del recorrido del consumidor.

Esto también implica superar dos enfoques que empiezan a quedarse cortos. El primero, utilizar a los creadores únicamente como un canal de difusión para campañas puntuales. El segundo, incorporar inteligencia artificial únicamente para producir contenido más rápido. Ninguna de estas aproximaciones aprovecha realmente el potencial de ambas disciplinas. La oportunidad aparece cuando una idea nacida desde el conocimiento de una comunidad puede adaptarse, distribuirse, optimizarse y aprender de sus propios resultados para seguir generando valor a lo largo del tiempo.

En un momento en el que las marcas buscan construir relaciones más duraderas con sus audiencias, el contenido deja de ser una suma de publicaciones aisladas para convertirse en una arquitectura capaz de generar atención, alimentar la consideración y favorecer la conversión. Ese cambio exige creatividad, tecnología y estrategia, pero sobre todo una nueva forma de entender cómo trabajan juntas.

Precisamente esta será una de las conversaciones que abordaremos en el próximo Tech Breakfast de Adsmurai Colombia, "Creadores + IA: el nuevo motor del full funnel". A través de casos reales y ejemplos prácticos, exploraremos cómo combinar el conocimiento de los creadores con las capacidades de la inteligencia artificial para transformar una idea en una estrategia de contenidos capaz de generar impacto en negocio.

Porque el futuro del contenido no estará definido por una elección entre personas o máquinas. Estará marcado por la capacidad de combinar la autenticidad, el criterio y la creatividad de los creadores con la velocidad, la personalización y el aprendizaje continuo que aporta la inteligencia artificial. Las marcas que entiendan esa colaboración no solo producirán mejor contenido: construirán sistemas capaces de conectar con las personas, acompañarlas durante todo el recorrido de compra y convertir cada buena idea en una oportunidad real de crecimiento.

Por Vanessa Torres Content Creator Lead en Adsmurai

También le puede interesar: Estas son las enseñanzas del CMO Tracker 2026