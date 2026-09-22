PODCAST P&M: Especial CMO TRACKER con Adsmurai

En el marco del CMO Tracker 2026, P&M conversó con Sebastián González, Country Manager de Adsmurai Colombia, sobre los cambios que atraviesa la industria del marketing, la integración de herramientas y equipos y el papel de la tecnología en los objetivos de negocio.

Durante este podcast se abordó el objetivo de las agencias, en como continúan siendo acompañadoras de las marcas en sus objetivos de negocio, pero que la forma de hacerlo ha cambiado debido a la fragmentación de audiencias, formatos y puntos de contacto. Según el ejecutivo, el reto actual está en integrar estos elementos dentro de un mismo ecosistema y evitar que las áreas de marketing operen de manera aislada.

Uno de los puntos abordados fue la acumulación de herramientas y funciones dentro de los equipos de marketing. González señaló que la incorporación de tecnologías para datos, creatividad, CRM, performance y otros procesos ha generado nuevos niveles de complejidad, mientras que los equipos pueden continuar trabajando con objetivos separados.

En este contexto, mencionó el country manager de Adsmurai Colombia, según los datos presentados por Adsmurai durante el CMO Tracker 2026, 12% de las empresas que están invirtiendo en tecnología estarían obteniendo un retorno significativo para sus negocios, mientras que el 88% restante continúa realizando inversiones adicionales en herramientas y soluciones.

Para esto el reto no está únicamente en la cantidad de herramientas disponibles, sino en la forma en que los equipos las integran y las relacionan con sus objetivos de negocio. Desde esta perspectiva, Adsmurai plantea el concepto de Growth Partner, orientado a integrar agencias, herramientas, datos, equipos y tecnologías como la inteligencia artificial dentro de un mismo sistema de crecimiento.

Otro de los temas centrales fue el uso de inteligencia artificial en marketing. González planteó que las empresas necesitan soluciones que cuenten con contexto sobre sus propios datos, clientes y operaciones, en lugar de herramientas genéricas. También destacó la importancia de mantener el criterio humano para interpretar la información, definir objetivos y tomar decisiones.

Durante el podcast, el vocero también habló sobre una tendencia que inicialmente cuestionó: el uso de WhatsApp como canal comercial y transaccional. Según explicó, su percepción cambió con el crecimiento que ha tenido este canal en Latinoamérica para conversaciones relacionadas con negocios y procesos comerciales.

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