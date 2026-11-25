Los dos ejecutivos venían de dirigir negocio y medios en la agencia, que en el último año amplió su oferta con contenido e influencer marketing. Desde sus nuevos cargos liderarán el equipo de Marketing Services para la compañía.

Los nombramientos llegan en un momento de expansión para GUT, que desde la consolidación de todas las disciplinas de marketing de GUT Network ha ampliado su oferta para acompañar a las marcas desde la idea hasta la inversión y la medición.

A su especialidad en estrategias de medios pagos (ATL y digital) y en data & martech, la oficina de Bogotá ha sumado en el último año la producción y adaptación de contenido, y una nueva vertical de influencer marketing.

Matthieu Le Nouaille asume como Managing Director de GUT Bogotá desde la vertical de Marketing Services, tras desempeñarse como Head of Business de la agencia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing digital y data, con especial trayectoria en los sectores retail, aerolíneas y financiero. Ha trabajado con algunas de las marcas más relevantes del país, como Bancolombia, Nequi, Avianca, Grupo Corbeta, Colsubsidio, entre otras.

“Tengo la fortuna de trabajar con clientes y equipos que admiro, y mi objetivo es que GUT Bogotá siga siendo el lugar donde ese talento y esa confianza se convierten en resultados para las marcas”, señaló Le Nouaille.

Mariana Agudelo, por su parte, llegó a GUT como Head of Media, desde donde lideró la operación de medios digitales y ATL de la agencia y la relación con clientes y plataformas. Antes fue Media Director en ad_bid, también adquirido por Globant. Con más de 14 años de experiencia en la industria de la publicidad hoy gestiona y lidera la práctica de medios como referente dentro de la región.

“Llego a este nuevo reto con mucha gratitud y con muchas ganas. Nada de lo que hemos construido en la agencia habría sido posible sin un equipo increíble, que todos los días se la juega por innovar y por darles los mejores resultados a nuestros clientes. Ahora queremos ir más lejos: que medios, influencer marketing, contenido y tecnología se conviertan cada vez más en una fuente de inteligencia para el negocio, y que cada peso invertido rinda más” afirmó Agudelo.

Con este nuevo liderazgo, GUT Bogotá fortalece su equipo de Marketing Services, ofrece a sus clientes una visión integrada que conecta la estrategia y la tecnología con la planeación, compra y optimización de medios, y avanza en su estrategia